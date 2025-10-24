鄭志剛夥名將拿度促兒童及青少年精神健康　打造香港國際慈善之都

今年7月初辭任新世界非執行董事的鄭志剛，今日（24日）少有地會見傳媒，在記者會上宣布旗下的「愛望基金」，將與網球名將拿度旗下的「Rafa Nadal Foundation（RNF）」結成夥伴關係，支持全球兒童及青少年發展健康身心生活，透過香港強大的經濟優勢，將本港打造成國際慈善事業之都。鄭志剛還稱，「只要有需要」，都會投入時間於愛望基金項目中。



鄭志剛表示，將透過香港強大的經濟優勢，打造香港成國際慈善事業之都。（夏家朗攝）

鄭志剛於3年半前成立「愛望基金」，旨在促進兒童及其家庭的精神健康。他在記者會上稱，基金成立至今，已與20間機構合作，共有15萬人次受惠，進行約250項治療。他稱，「只要有需要，都會投入時間於項目中」，現在主要落區視察項目進度。

鄭志剛表示，全球有約兩成兒童或青少年出現精神健康障礙，香港相關比率高達25%，當中問題來自家庭、學業壓力、經濟、同輩、學校等。他認為，「他（兒童或青少年）不是生出來就有精神健康障礙，很多時候一定是環境令到他有某一些精神壓力」，因此希望透過社區、學校、家長及學生四方面合作，推動正向教育理念。

拿度與鄭志剛希望推動兒童精神健康。（夏家朗攝）

鄭志剛指出，香港有強大穩健的金融基礎，以及過萬間免稅慈善機構做後盾，準備蛻變成為國際慈善事業樞紐。他表示，與RNF合辦「The Children Ball」慈善晚宴非常興奮，希望日後可通過「體育運動與遊戲」的模式，作為推動教育、精神健康支援及賦能的轉化工具。

「愛望基金」是鄭志剛成立的慈善機構，在社區、家長及兒童三層面促進精神健康，活動包括家長教育工作服、輔導支援及經濟援助等。