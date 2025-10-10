鄭志剛稱亞洲家族傳承過程中臨3大挑戰　港家辦數目增至2700間

新世界發展（0017）前行政總裁﹑現為香港財富傳承學院（HKAWL）主席的鄭志剛接受《Tatler Asia》訪問時指出，亞洲家族在財富傳承過程中，主要面臨三大挑戰。



指亞洲家族對財富認知片面

首先，對財富認知過於片面，大多重視金融資本，但人力、智慧甚至精神資本的培養與傳承也需要重視。其次是家族內部缺乏系統性治理架構，導致家族成員、管理層與利益相關者之間難以協調，導致產生分歧與喪失共同目標。

圖為2025年3月26日「裕澤香江」高峰論壇的「永恆緻藝：藝術，文化與經典」討論環節，（由左二起）施華洛世奇副主席Robert Buchbauer、香港財富傳承學院董事會主席鄭志剛博士、Clinique La Prairie行政總裁Simone Gibertoni，以及商城集團主席素帕拉‧安普出席。左一為主持人康瑞博。（政府新聞處圖片）

第三點，就是亞洲家族缺乏同時具備專業能力與信託責任感的專業人士，認為必須識別、培養和留住這類人才，以協助家族應對創新和關鍵轉型。

對於中國和印度超高淨值人士數目大幅增加，鄭志剛預料於2030年，將出現高達5.8萬億美元的跨代財富轉移，可是繼承財產人未必擁有本地專業知識，進行可持續的財富管理。

不過鄭志剛亦指出，西方傳承模式忽略亞洲特有的差異，導致在法規遵循、家族治理和慈善事業方面缺乏量身訂製的指引。

基金經理及家辦數目增24%

他亦提及近年資金流入香港，過去三年基金經理及家族辦公室數目增長24%。目前香港擁有約2,700個家族辦公室，幾乎是新加坡兩倍。當中六成家族辦公室管理的資產逾5,000萬美元，同時來自中東、印度及亞洲其他市場的興趣亦與日俱增。

鄭志剛指出現時亞洲圍繞財富轉移的服務和討論，主要圍繞金融資本，因此HKAWL強調六大傳承發展目標，包括世代融合、家族治理、慈善事業、影響力投資、藝術文化發展，均是有效運用財富管理的基礎。