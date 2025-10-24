拿度為慈善初訪港　偕鄭志剛推動兒童精神健康　談黃澤林評價高

今年十月彷彿是香港的「網球月」，香港先後舉辦UTS網球賽及WTA香港公開賽，亦有不少網球球星訪港。繼名宿阿加斯﹑「一姐」莎巴蘭卡後，「泥地王」拿度（Rafael Nadal）今日（24日）在香港出席慈善活動。



繼網球傳奇阿加斯﹑現役世界第一莎巴蘭卡上周訪港後，「泥地王」拿度日前在韓國出席品牌活動後，今日即現身香港，今次是拿度初次來港，可惜僅在港逗留三日，昨晚抵埗後周六（25日）便離開香港。

拿度初次訪港，受邀出席慈善活動。（夏家朗攝）

拿度今次受鄭志剛邀請來港，以「拿度基金會」（Rafa Nadal Foundation）創辦人身份，與對方成立的「愛望基金」合作，在今晚舉辦慈善晚宴。二人在今日一同會見傳媒，談及今次跨國界合作，鄭志剛表示與拿度基金會志同道合，大家一同為兒童精神健康出一分力，讓更多小朋友認識及學懂如何處理情緒，並將香港打造成「國際慈善之都」。

2010年，拿度與母親一同成立基金會，十多年來致力專注在小朋友方面，希望改變他們的人生，而且令更多人認識心理健康，並製造更健康的社群。拿度今次專誠來港，坦言從「愛望基金」身上學習，並希望建立長期的合作關係，兩個基金會未來計劃有不同合作，在世界不同角落推廣精神健康。

拿度與鄭志剛希望推動兒童精神健康。（夏家朗攝）

拿度在今年8月再度成為父親，第二名兒子剛剛誕生，這名「泥地王」笑言生活十分忙碌，「我一直都喜歡小朋友，下一代來到世上時，是改變人生的決定，雖然忙碌，但當我看到他們就忍不住笑意。與打網球完全不一樣，培育小朋友﹑如何成為好父母又是另一個課題。」

拿度。（夏家朗攝）

拿度與鄭志剛會見傳媒僅半小時，話題圍繞兒童精神健康，直至活動尾聲終於提及網球，雖然拿度早年已經退役，但久不久也有打網球，主持人問他會否在香港打波時，戴着翻譯耳機的拿度起初聽不到問題，然後這名「泥地王」笑言若有機會都不介意獻技，順道宣傳自己的網球學校，「如果有機會當然可以（打網球），香港的拿度網球學校擁有漂亮的場地。」

香港網球代表黃澤林（Coleman Wong）也是拿度網球學校的學員之一，拿度表示Coleman是位好球員，「我與他（黃澤林）練習過不少次，他都是個好球員，他打得好都是靠自己。」