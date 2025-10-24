房屋局推簡樸房專題網站　實施後將上載已認證單位、核證人士名單

《簡樸房條例》將於2026年3月1日生效，房屋局今日（24日）推出簡樸房專題網站，解釋規管的具體內容和時間表，並預留已登記及已核證單位名單、合資格核證單位的專業人士名單等頁面，待條例實施後作公布用。



《簡樸房條例》將於2026年3月1日生效，房屋局今日（24日）推出簡樸房專題網站。（網頁截圖）

房屋局長何永賢今日在社交媒體發文公布，「簡樸房規管」專題網站正式推出。她指隨着《簡樸房條例》2026年3月1日生效，局方密鑼緊鼓籌備「簡樸房」專題網站，讓社會各界可隨時隨地一站式了解「簡樸房」規管資訊。

她表示，網站可看到「簡樸房」規管的具體內容和時間表，詳細解釋1年登記期和3年寬限期、前後共4年推展安排，以及「早鳥優惠」和認證「簡樸房」的相關資料。

網站上亦有「常見問題」頁面，解答什麼情況會受《簡樸房條例》規管、什麼是「倒數期」、「簡樸房」擁有人有任何變更是否需要通知房屋局，及「簡樸房」規管制度會否影響大廈公契等。

此外，網站亦預留了「登記名單」、「認證名單」及「專業人士」的欄目，何永賢指，在條例實施後會陸續公布資料，讓社會更掌握「簡樸房」規管的推展動態，也方便有需要的市民聯絡合資格專業人士，為自己的單位進行核證，又或者找到合資格的「簡樸房」租住。