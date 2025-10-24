今日新聞8分鐘｜便警扮乘客捉小巴無扣安全帶｜石油氣爆炸傷兩人

機場貨機墮海｜南天翔及南天鵬駛近貨機殘骸 吊起疑似引擎

香港國際機場本周一（20日）發生嚴重航空事故，一架由杜拜抵港的貨機，降落北跑道後突然左轉衝出跑道，撞到機場保安公司一輛巡邏車，令車上兩名保安人員喪生。事隔四日，貨機殘骸仍在海面等候吊運。

受機管局委託的專業團隊日前已利用聲納裝置在海床掃瞄及測量，昨日（23日）廣州打撈局的打撈船「南天翔」及拖船「穗救拖18」已靠近貨機殘骸做準備工作，至晚上「南天鵬」亦抵港加入打撈工作。今日（24日）早上9時許，「南天翔」、「南天鵬」及拖船「穗救拖18」已駛近貨機殘骸，船上的人員正準備打撈，岸邊有多名着穿反光衣的人員在戒備及視察。上午10時許，打撈船吊起一個疑似引擎。下午時分，吊臂再將一束纜索垂落至機尾位置，至4時許仍未見吊起。

屯門寵物美容店虐貓疑雲 吳業坤發文關注 19歲女被捕店方解畫

屯門青善街彩華花園地下一間寵物美容店，今日（23日）未有如常開門營業，有買了套票的顧客「摸門釘」，同時發現店內遺有一隻數個月大幼貓，下午2時19分決定報警。警方通知愛護動物協會派員檢走涉事貓隻，牠沒有表面傷，被帶走時狀態精神。警方表示，該店沒有為該貓隻提供足夠糧水，以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕一名19歲女職員，她正被扣查。案件交由屯門警區刑事調查隊第七隊跟進。愛協指，已將一隻涉事幼貓帶返愛協中心作進一步檢查及照顧。

有街坊在網上發文質疑該店「4日冇開舖」。寵物美容店女負責人透過《香港01》澄清沒有虐畜，星期一二均有營業，而店舖逢星期三放假，亦會預備雙倍糧水；今日無如常開門只因有外務工作，「我真係好無語，之前已經同啲客解釋過。」藝人吳業坤亦一度在社交平台發文關注指「小貓好虛弱」，引發網民熱議，但其後他刪除相片並更新，指當時束手無策，不想一走了之才發文，「冇事當然最好。」

粉嶺漏石油氣釀爆炸｜夫婦燒傷逃離單位 向鄰居求救：有冇凍水？

今日（24日）上午粉嶺東閣圍一間村屋疑住戶煮食時有氣體洩漏導致爆炸，一對夫婦燒傷送院。鄰居羅伯當時協助兩名傷者，他指二人均有燒傷，匆匆到來求救：「有冇凍水、有冇凍水?」羅伯連忙讓他們入屋淋凍水，同時亦協助淋水救火。

「白卡聯盟」7成員寄刀片到公共機構及教會 涉刑事恐嚇等罪被捕

警方於10月15至22日期間接獲多宗報案，指3名社交媒體內容創作者的相關地址，包括公共機構、住所、教會及學校，先後收到自稱「白卡聯盟」的信件，內容帶有威嚇成分並附有鎅刀刀片。經調查後，警方於昨日（23日），以涉嫌刑事恐嚇、作出有違公德的行為及公眾地方行為不檢，拘捕7名本地男子，年齡介乎13至36歲。

東九龍交通部警員喬裝乘客 捉坐小巴無扣安全帶 31人被發傳票

警方東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人員，今日（10月24日）在東九龍區進行交通執法行動，打擊公共服務車輛相關的交通違例事項，主要針對的違例「沒有穩妥繫上安全帶」。行動中，警員喬裝為乘客登上公共小巴，共有31名乘客沒有穩妥繫上安全帶，之後將會向相關違例人士發出傳票。

美酒佳餚巡禮｜開鑼首日有數百人排隊 近八旬翁冀飲烈酒喝至半醉

【香港美酒佳餚巡禮2025/Wine & Dine 2025/Wine and Dine 2025/中環美酒佳餙巡禮】旅發局主辦的美酒佳餚巡禮今晚（23日）開鑼，一連四日在中環海濱舉行，開場前半小時已有數百名市民及旅客排隊等待進場，其後更愈夜愈多人，現場氣氛非常熱鬧。

有移加港人參加「大灣區美食團」回港，行程包括這場美酒佳餚巡禮，她期待品嘗鮑魚，明日（24日）則到潮汕繼續美食之旅；也有熱愛烈酒的79歲長者首次到場，期望可喝至半醉，「今晚就食飽飲醉！半醉！」

特朗普下周四在韓國晤習近平 預告將提出芬太尼問題

美國白宮10月23日公布，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於下週在亞洲之行期間，與中國國家主席習近平會面。白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）表示，特朗普將於24日晚間啟程前往馬來西亞，隨後還將訪問韓國，並預定下周四（10月30日）在韓國與習近平會面。特朗普隨後在白宮向記者表示，認為會面將取得很好的結果，各方都會感到滿意，又預告首個向習近平提出的問題將關於芬太尼。

習近平親自指導 中共中央：十五五是2035現代化戰略「關鍵時期」

中共中央於今（24）日公布《中國共產黨關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》（下稱《建議》），明確提出「十五五」時期中國經濟社會發展的主要目標，強調高品質發展、科技自立自強與國家安全屏障等七大方向，並將建設現代化產業體系列為首要戰略任務。