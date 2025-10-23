美酒佳餚巡禮｜開鑼首日有數百人排隊　近八旬翁冀飲烈酒喝至半醉

【香港美酒佳餚巡禮2025/Wine & Dine 2025/Wine and Dine 2025/中環美酒佳餙巡禮】旅發局主辦的美酒佳餚巡禮今晚（23日）開鑼，一連四日在中環海濱舉行，開場前半小時已有數百名市民及旅客排隊等待進場，其後更愈夜愈多人，現場氣氛非常熱鬧。



有移加港人參加「大灣區美食團」回港，行程包括這場美酒佳餚巡禮，她期待品嘗鮑魚，明日（24日）則到潮汕繼續美食之旅；也有熱愛烈酒的79歲長者首次到場，期望可喝至半醉，「今晚就食飽飲醉！半醉！」



美酒佳餚巡禮舉行首日愈夜多人，現場氣氛非常熱烈。（歐陽德浩攝）

美酒佳餚巡禮舉行首日愈夜多人，現場氣氛非常熱烈。（歐陽德浩攝）

美酒佳餚巡禮10月23日開鑼，開場前半小時已有數百名市民及旅客排隊等待進場。（歐陽德浩攝）

開場前數百人排隊等入場 愈夜愈多人

香港美酒佳餚巡禮今晚7時半在中環海濱舉行，近日受東北季候風影響，本港氣溫清涼，正適合舉行露天活動。雖然傍晚時份一度下起微微細雨，但開場前半小時，已有數百名市民及旅客排隊等待進場。

開場後中環海濱更是愈夜愈多人，部份通道人山人海，數間不斷散發香味的美食攤位都大排長龍。市民及旅客都開心品嘗美酒佳餚，舉起手機自拍，現場氣氛非常濃烈。

已移民加拿大多年的港人陳小姐參加「大灣區美食團」，行程包括美酒佳餚巡禮。（歐陽德浩攝）

移加港人參加大灣區美食團 行程包括美酒佳餚巡禮

其中已移民加拿大數十年的港人陳小姐，在當地參加「大灣區美食團」，共有數十名團友。她在周一（20日）抵港，行程包括大嶼山、鯉魚門及山頂等，今晚則到美酒佳餚巡禮，明日將北上潮州及汕頭繼續吃喝玩樂。

陳小姐對上一次回港已是疫情前的2016年，發現香港的變化巨大，例如市面較當年更美觀，物價也升得更高。她自言不太喜歡喝酒，但非常期待進場品嘗鮑魚等美食，「我哋頭先食嘢食咗好少咋，諗住期待今晚有咩好嘢食。」

79歲的李先生熱愛喝烈酒，今晚求半醉。（歐陽德浩攝）

近八旬翁今晚求半醉：今晚就食飽飲醉

79歲的李先生在朋友的介紹下，首次參與美酒佳餚巡禮，考慮到周末可能出現的人潮，因此選擇首日到場。

他表示尤其熱愛烈酒，昨晚已喝了不少貴州茅台，打算今晚品嘗來自世界各地的紅酒，更考慮買多幾張品味券喝至半醉。「今晚就食飽飲醉！半醉！」