基孔肯雅熱｜秀茂坪南邨52歲男子確診　曾到佛山　回港當日關節痛

衞生防護中心表示截至今日（23日）下午5時，本港新增一宗基孔肯雅熱感染個案。一名居於秀茂坪南邨的52歲男子上周五（17日）起到過佛山市，本周二（21日）回港當日關節痛。其血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應，中心認為他是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。



一名居於秀茂坪南邨的52歲男子上周五（17日）起到過佛山市，本周二（21日）回港當日關節痛，其血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應。（資料圖片）

衞生防護中心表示，截至今日（23日）下午5時，本港新增一宗新增感染基孔肯雅熱個案。（資料圖片）

初步調查顯示，患者於10月17日至10月21日曾獨自到訪廣東省佛山市，在21日出現關節痛，並於翌日（22日）及今日（23日）先後到私家醫院和觀塘家庭醫學綜合中心求醫。他的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應，其一名家居接觸者暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。患者獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。

由於病人於潛伏期身處廣東省，中心認為她是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。中心會繼續進行流行病學調查，並已把個案通報廣東省衞生當局。

本港今新增一宗基孔肯雅熱輸入個案。（資料圖片／梁鵬威攝）

累計錄43宗確診個案

本港今年累計錄得43宗基孔肯雅熱確診個案，全部屬輸入個案。當中一名患者死亡，其餘患者病況輕微。中心指，由基孔肯雅熱所引致的嚴重症狀及死亡十分罕見，死亡率少於千分之一，出現嚴重併發症大多與病人的自身健康情況有關。

自今年初至9月30日，全球40個國家或地區呈報了445,271宗基孔肯雅熱病例及155宗相關死亡個案。個案分布在美洲、非洲、亞洲及歐洲。中心指，現時全球多國正爆發基孔肯雅熱，呼籲市民外遊前注意當地情況。