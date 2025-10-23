基孔肯雅熱｜秀茂坪南邨52歲男子確診 曾到佛山 回港當日關節痛
撰文：林遠航
出版：更新：
衞生防護中心表示截至今日（23日）下午5時，本港新增一宗基孔肯雅熱感染個案。一名居於秀茂坪南邨的52歲男子上周五（17日）起到過佛山市，本周二（21日）回港當日關節痛。其血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應，中心認為他是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。
初步調查顯示，患者於10月17日至10月21日曾獨自到訪廣東省佛山市，在21日出現關節痛，並於翌日（22日）及今日（23日）先後到私家醫院和觀塘家庭醫學綜合中心求醫。他的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應，其一名家居接觸者暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。患者獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。
由於病人於潛伏期身處廣東省，中心認為她是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。中心會繼續進行流行病學調查，並已把個案通報廣東省衞生當局。
累計錄43宗確診個案
本港今年累計錄得43宗基孔肯雅熱確診個案，全部屬輸入個案。當中一名患者死亡，其餘患者病況輕微。中心指，由基孔肯雅熱所引致的嚴重症狀及死亡十分罕見，死亡率少於千分之一，出現嚴重併發症大多與病人的自身健康情況有關。
自今年初至9月30日，全球40個國家或地區呈報了445,271宗基孔肯雅熱病例及155宗相關死亡個案。個案分布在美洲、非洲、亞洲及歐洲。中心指，現時全球多國正爆發基孔肯雅熱，呼籲市民外遊前注意當地情況。
基孔肯雅熱｜首死亡個案 居東旭苑確診老翁併發多器官衰竭今逝世基孔肯雅熱｜居元朗洪水橋田心村婦確診 曾赴汕尾揭陽列輸入個案基孔肯雅熱｜增兩宗輸入個案 患者居西貢蠔涌村及青衣盈翠半島基孔肯雅熱｜增一宗輸入個案 患者住藍田平田邨 上周到中山2日基孔肯雅熱｜增3輸入個案 患者住東旭苑、愉景灣、西營盤第二街