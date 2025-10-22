基孔肯雅熱｜首死亡個案　居東旭苑確診老翁併發多器官衰竭今逝世

今年累計有42宗基孔肯雅熱輸入確診個案，衞生署衞生防護中心今日（22日）表示，上周三（15日）公布居於筲箕灣東旭苑的77歲確診老翁，今日情況轉差病逝。他本身是長期病患白者，臨床診斷為基孔肯雅熱併發多個器官衰竭。他在上周一（13日)由廣州回港時已發病，翌日到私家醫院求醫。



中心指，由基孔肯雅熱所引致的嚴重症狀及死亡十分罕見，出現嚴重併發症大多與病人的自身健康情況有關。中心建議市民，特別是長者、長期病患、孕婦、幼童，如到訪受基孔肯雅熱影響的地區後出現相關病徵，尤其是發燒、關節突然劇痛及出現皮疹，應盡快求醫。



離世老翁生前居於筲箕灣東旭苑。（資料圖片／羅君豪攝）

衞生防護中心：由基孔肯雅熱引致死亡率少於千分之一

該名77歲老翁於9月30日至上周一（13日）到訪廣州。他回港當日出現發燒及關節痛，翌日（14日）出現皮疹，到私家醫院求醫，其後病情惡化被轉送律敦治醫院深切治療部，列輸入個案。衞生防護中心表示，他今日情況轉差病逝。

中心指，由基孔肯雅熱所引致的嚴重症狀及死亡十分罕見，死亡率少於千分之一，出現嚴重併發症大多與病人的自身健康情況有關。長者、嬰兒、幼童、孕婦、高血壓、糖尿病、心臟病等長期病患是高危組別，感染後較大機會引起併發症，康復時間亦較長。中心建議市民，如到訪受基孔肯雅熱影響的地區後出現相關病徵，尤其是發燒、關節突然劇痛及出現皮疹，應盡快求醫。

在香港普遍存在的白紋伊蚊可以傳播基孔肯雅熱。（資料圖片）

2025年8月8日，本港新增一宗基孔肯雅熱輸入個案，涉及一名66歲女子，她居於葵青石籬一邨，上月到佛山探親。食環署翌日安排人員到石籬一邨滅蚊。（梁鵬威攝）

今年全球累計155宗相關死亡個案

自今初至9月30日，全球40個國家／地區呈報了445,271宗基孔肯雅熱病例及155宗相關死亡個案。個案分布在美洲、非洲、亞洲及歐洲。現時全球多國正爆發基孔肯雅熱，市民外遊前必須注意當地情況。