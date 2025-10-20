基孔肯雅熱｜居元朗洪水橋田心村婦確診　曾赴汕尾揭陽列輸入個案

衞生署衞生防護中心表示，截至今（20日）下午5時，錄得1宗新增感染基孔肯雅熱輸入個案，涉及一名48歲女子，居於元朗洪水橋田心村，於本月10日至11日到訪廣東省汕尾市及揭陽市。她於本月17日出現發燒、關節痛和皮疹，並於昨日（19日）到天水圍醫院急症室求醫，血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應。她的兩名家居接觸者，暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。



衞生防護中心表示，截至今（20日）下午5時，錄得1宗新增感染基孔肯雅熱輸入個案。（資料圖片）

衞生防護中心表示，患者居位於元朗洪水橋田心村。初步調查顯示，她於10月10日至11日到訪廣東省汕尾市及揭陽市，並於10月17日出現發燒、關節痛和皮疹。她於昨日（19日）到天水圍醫院急症室求醫，獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。她的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應。患者有兩名家居接觸者，三人一同到汕尾市及揭陽市，暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。

由於患者在潛伏期曾到訪廣東省，中心認為她是在外遊期間受到感染，屬輸入個案，會繼續進行流行病學調查，並已把個案通報廣東省衞生當局。本港今年累計錄得42宗基孔肯雅熱確診個案，全部屬輸入個案。