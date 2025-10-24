美酒佳餚巡禮2025｜周六日設嘩鬼派對 萬聖節裝扮入場可抽品味券
撰文：陶嘉心
出版：更新：
【香港美酒佳餚巡禮2025/Wine & Dine 2025/Wine and Dine 2025/中環美酒佳餙巡禮】旅發局主辦的「香港美酒佳餚巡禮2025」昨晚（23日）開鑼，一連4日在中環海濱舉行，開幕首日人群曾排起長龍等候入場，現場氣氛非常熱鬧。大會提醒，周六（25日）和周日（26日）將加入「周末鬼馬派對」，以萬聖節裝扮入場的賓客，有機會獲贈兩張「品味券」，並可與打扮成嘩鬼的演員互動共慶，共享節日氣氛。
香港美酒佳餚巡禮昨晚（23日）7時半在中環海濱開放公眾入場，但開場前半小時，已有數百名市民及旅客排隊等待進場。開場後中環海濱更是愈夜愈多人，部份通道人山人海，數間不斷散發香味的美食攤位都大排長龍。市民及旅客都開心品嘗美酒佳餚，舉起手機自拍，現場氣氛非常濃烈。
大會提醒，周六（25日）和周日（26日）將加入「周末鬼馬派對」，以萬聖節裝扮入場的賓客，有機會獲贈兩張「品味券」，並可與打扮成嘩鬼的演員互動共慶，共享節日氣氛。
另外，凡購買品味證、尊尚品酒證或現場加購品味券滿200元，即可獲抽獎卡。星期日晚上7時將舉行抽獎活動，抽出4位得獎者，贏取每份價值港幣5萬元的波爾多酒莊之旅，獎品包括住宿連來回機票。
