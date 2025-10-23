美酒佳餚巡禮｜烈酒減稅後酒商降價兩成　米芝蓮攤位料生意增50%

【香港美酒佳餚巡禮2025/Wine & Dine 2025/Wine and Dine 2025/中環美酒佳餙巡禮】旅發局主辦的「香港美酒佳餚巡禮2025」今晚（23日）開鑼，一連四日在中環海濱舉行，逾300個參展商下午忙於最後準備，他們都對今年的銷情抱樂觀態度。



政府去年公布降低烈酒稅，有烈酒商透露，本來需要5張券(TOKEN)兌換的陳年XO烈酒，今年減至4張，加上周末開放時間延長至午夜12時，預料生意可錄得兩成增長。另有米芝蓮美食攤位已準備數千隻鮑魚，估計生意較去年增加五成。



旅發局主辦的美酒佳餚巡禮10月23日開鑼，一連四日在中環海濱舉行。（鄭子峰攝）

周五至周日首延長開放至午夜12時

旅發局主辦的美酒佳餚巡禮今晚7時半舉行，周五至下周日（24日至26日）首次延長至午夜12時。今年雲集逾300攤位，佔七成為美酒、三成為佳餚，多個國家設有展館，包括中國、法國、英國、西班牙及日本等，並特設需另外繳費進場的「尊尚名酒區」。

格魯吉亞酒莊食品有限公司王幗麗。（鄭子峰攝）

烈酒商料生意錄兩成增長 準備1000箱美酒

格魯吉亞酒莊食品有限公司連續第15年參展，負責人王幗麗表示，由於政府今年在國慶推出大量宣傳活動吸引海內外旅客訪港，加上未來數日天公作美，預料生意相比去年可錄得兩成增長，由過去準備約600箱酒增至1,000箱，若銷情理想將再作補充。

受惠烈酒減稅 陳年XO烈酒減價兩成 花約百元可品嘗

政府去年降低烈酒稅，王幗麗表示受惠於新政策，本來需要用5張品味券兌換的陳年XO烈酒，現在只需4張券便可品嘗（4張券索價100元），即相當於八折優惠。至於低價烈酒則索價兩張品味券，與去年相若。

延長至凌晨一兩時無問題：我哋展商絕對支持

王幗麗支持旅發局延長開放時間，她觀察到疫情後有不少入場人士在晚上11時半後意猶未盡，仍在海濱逗留欣賞海景，強調人手絕對不成問題。「如果旅發局相對想做到一兩點，亦都有資助畀我哋嘅，我哋展商係絕對支持！」

香港迪士尼樂園度假區餐飲總監黃慶龍（左）。（鄭子峰攝）

香港迪士尼樂園今年第二次參展。（鄭子峰攝）

香港迪士尼第二次參展特別提供聖誕節美食

香港迪士尼樂園對上一次參展已是2018年，今年為第二次參展。度假區餐飲總監黃慶龍表示，適逢香港迪士尼踏入20周年，期望將迪士尼的快樂由大嶼山帶到中環海濱，與旅客一同分享，配合香港發展盛事旅遊。

黃慶龍透露，今年特別提供華特迪士尼家族酒莊出產的美酒，而展場提供的美食，將會在聖誕節期間在樂園提供，推介必吃米奇鮑魚雞肉批。「迪士尼係會食到，不過唔係𠵱家，首先喺度食咗先！」

米芝蓮三星「富臨飯店」大廚黃隆滔。（鄭子峰攝）

米芝蓮攤位準備數千鮑魚 料生意增五成

米芝蓮三星「富臨飯店」大廚黃隆滔表示，將持續支持美酒佳餚巡禮，讓更多旅客認識香港美食。他估計今年留港消費的市民增加，旅客量也有提升，因此已準備大量美食招待入場人士，包括數千隻鮑魚，加上營業時間延長，估計生意較去年增加五成。