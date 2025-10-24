流感｜衞生署：23間學校原訂年底或明年初接種疫苗　提早至下月底

多間學校自上月開學後爆發流感，近日更連續兩日接獲兒童感染流感嚴重個案，引起社會關注。衞生防護中心今日（24日）公布季節性流感疫苗學校外展計劃情況，約1,350間學校會於本月底或之前進行外展活動，較上周二公布的數量多20間，另外有23間學校原訂今年12月或明年1月進行接種，提前至下月底前接種。



中心指，約2,190間學校會於11月底或之前進行外展活動，佔學校總數95%，較去年高12%，今年學校外展活動普遍早於上一季度完成。



衞生防護中心。（資料圖片）

2190學校11月底前接種疫苗 較去年高12%

衞生防護中心指，目前2,300間報名舉行流感疫苗學校外展接種活動的學校中，約1,350間學校會於10月底前進行外展活動，佔學校總數59%，該數字比上周公布的1,330間多20間；約2,190間學校則會於11月底前進行，佔學校總數95%，較去年的83%高12%。中心續稱，有約930間學校已舉行季節性流感疫苗學校外展活動，較上一季度同期約650間高。

另外，因應今年夏季流感的出現，加上近期的流感活躍程度和學校爆發宗數上升，中心在10月中旬已聯繫相關學校，敦促他們在可行的情況下，嘗試進一步提早接種疫苗的外展活動服務。現時有23間學校近日已應中心呼籲，將原訂於今年12月或明年1月舉行疫苗接種活動，提前至下月底前舉行。

坊間有意見冀增加噴鼻式減活流感疫苗的數量，中心表示，今年所有學校均可選用噴鼻式減活流感疫苗以及「混合模式」，暫時沒有收到有學校或醫療團隊反映因供應問題而未能安排噴鼻式減活流感疫苗。

中心：世衞每年2至3月公布流感病毒株 疫苗生產運送需時

中心續表示，世界衞生組織（世衞）一般在每年2至3月公布北半球的季節性流感病毒株，世界各地的藥廠其後會依據世衞的公布，製造合適的疫苗，供各界訂購。由於生產和運輸需時，按經驗一般最快要9至10月才能運送到不同國家或地區。過去兩年，中心一直積極同藥廠商討，以期盡早接收疫苗。今年，中心約9月中接收到疫苗。