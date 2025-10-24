流感｜有小學校長爭取提前到校接種疫苗　冀政府明年提早安排接種

本港連續4天出現四宗兒童流感重症個案，引起社會廣泛關注。資助小學校長會副主席陳淑儀今早（24日）在電台節目表示，其學校已積極向外展機構爭取，將原定於11月底的接種時間提前至11月之前。她又指學希望政府明年能提前於9月中至下旬展開到校接種流感疫苗，確保能在10月內完成接種。她又指疫情後學校已有經驗應對病毒爆發，將會在確保學生學習的同時，防止病毒擴散。



本港連續四天出現四宗兒童流感重症個案。（資料圖片/盧翊銘攝）

陳淑儀在港台節目《千禧年代》中指，通常學校會在10月至11月安排流感疫苗接種，但鑒於近期事件頻發，她所在的海泓道油蔴地天主教小學已積極向外展機構爭取，將原定於11月底的接種時間提前至11月之前。

陳淑儀表示，希望政府能在明年提前展開到校接種流感疫苗，最理想時間是9月中旬至下旬，確保能在10月內完成接種。她又指希望政府增加噴鼻式流感疫苗的供應，以應對學生的需求。

資助小學校長會副主席陳淑儀。（資料圖片/黃浩謙攝）

陳淑儀提到，自9月開學以來，她的小學曾發生同一班級有3名學生同時感染流感的情況，全班必須佩戴口罩。若有學生咳嗽而未佩戴口罩，學校會提供口罩。她強調，「學生嘅情況好靠家長留意」，若有流感徵狀，即使沒有發燒也不應上學，提到曾拒絕有家長將不適的孩子送回校參加默書後再早退的請求。

在被問及流感高峰期是否會有額外的防疫安排時，陳淑儀表示，疫情期間，學校曾長時間沒有上課，因此學界已有經驗，將會在確保學生學習的同時，防止病毒擴散。若多班出現病例，學校可能會考慮通過網上直播或中央廣播的方式替代小息和早會，以降低傳播風險。