流感｜近11日錄298宗院舍或學校爆發　逾2700人染病34名成人死亡

衞生防護中心今日（23日）指本地流感活躍程度維持在高水平，本月12日至18日有182宗在學校或院舍發生的流感樣疾病爆發報告，影響1,715人，較對上一周的87宗、涉及908人，分別多超過一倍及接近一倍。本周首四日（19至22日），則錄得有116宗在學校或院舍爆發報告，共影響1,002人。由10月12日至22日，中心錄得52宗成人流感嚴重個案，當中34人死亡，另外有3宗兒童嚴重個案。



衞生防護中心公布最新一期《流感速遞》，上周本港有182宗在學校或院舍發生的流感樣疾病爆發報告，影響1,715人。（資料圖片／廖雁雄攝）

流感病毒陽性比率高於基線水平

最新一期《流感速遞》顯示，今年第42周（10月12日至18日），實驗室監測流感病毒陽性百分比為11.98%，略低於前一周錄得的12.02%，惟仍高於4.94%的基線水平逾倍。整體公立醫院入院率為每萬人口計0.78人，較前一周0.77略高，同時高於0.27基線水平，處於中強度水平。

上周至今周三錄298宗學校或院舍爆發

在第42周，防護中心共錄得182宗學校或院舍爆發個案，涉及1,715人，較前一周87宗、涉及908人，分別多超過一倍及接近一倍，整體流感樣疾病爆發個案數目亦由前一周的中強度升為高強度水平。本周首4天，即10月19至22日，有116宗在學校或院舍爆發報告，共影響1,002人。

11天內34成人染病死亡

嚴重個案方面，第42周共有35宗成人因流感入住深切治療部，19人死亡。35宗成人個案當中，34人已知未接種疫苗。最新的過去4日，則錄17宗嚴重個案，其中15人死亡。

由第36周（8月31日）起至昨日（22日），中心共錄得226宗嚴重成人個案，155人死亡；144人感染甲型流感H3，60人感染甲型流感H1，15人感染甲型流感但未分類，另有7人感染乙型流感。

錄得3宗兒童流感個個案

至於兒童嚴重個案，上周至本周首四日（12日至22日），本港錄得3宗兒童流感相關之嚴重併發症個案，無人死亡。兩人併發嚴重肺炎，一人併發腦病變，三人均無接種本季度流感疫苗。

在夏季流感季節整個期間，本港共錄得13宗兒童流感相關之嚴重個案，當中有1宗死亡。8人感染甲型流感H3，2人感染甲型流感H1，1人感染甲型流感但未分類，另有1人感染乙型流感。 8宗個案沒有接種季節性流感疫苗。