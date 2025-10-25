小巴沒扣安全帶罰款幾多？司機可要求落車或不開車？一文看清罰則

警方便衣警員昨日（24日）在東九龍「放蛇」，31人名小巴乘客沒扣安全帶被發出傳票。根據《道路交通(安全裝備)規例》，在設有安全帶的公共小巴上，乘客必須佩戴安全帶，否則最高可被罰款5000元及入獄3個月。



如果乘客拒絕合作、沒有扣上安全帶，司機有權拒絕駕駛小巴或要求該乘客離開車廂。為了確保所有小巴乘客都佩戴安全帶，政府2023年9月1日起要求新登記的小巴必須安裝安全帶佩戴感應器，亦曾考慮將要求將規定納入所有公共小巴的發牌要求。



懷疑「放蛇」的車廂錄影片段在網上曝光，小巴停定後有警員表明身份，隨即指控乘客沒扣安全帶。（網上影片截圖）

昨日放蛇揭31名乘客沒扣安全帶

警方昨日（24日）在東九龍嚴打公共交通違例，特別針對「沒有穩妥繫上安全帶」執法，並派員「放蛇」乘搭小巴，至少發現31名乘客違規，將向他們發出傳票。

黑超警員逐個乘客捉：冇扣、冇扣、冇扣……

懷疑「放蛇」的車廂錄影片段在網上曝光，小巴司機駕駛期間有人叫站落車。司機停定後，中排即有一名戴太陽眼鏡男子起身，出示證件稱：「全部人唔好用郁呀吓，差人，警察。」單人座亦先後有兩名男子站起。

「黑超」警員隨即盤點稱：「冇扣、冇扣、有扣、冇扣、冇扣、冇扣、冇扣、冇扣」，未知其餘乘客情況。探員亦着乘客拿出身份證，要求女司機固定開啟車門，車外亦有人員隔窗要求女司機出示駕駛執照。

乘搭小巴冇扣安全帶罰幾多錢？

公共小巴安全帶法例其實早於2004年8月1日起生效，當日起登記的公共小巴，必須安裝高靠背乘客座椅及裝設安全帶。

根據《道路交通(安全裝備)規例》，在設有安全帶的公共小巴上，乘客必須佩戴安全帶。沒有佩戴安全帶的乘客最高可被罰款5000元及入獄3個月。警方表示會繼續針對各種交通違例事項，定期採取適當的執法行動，以確保道路安全及暢通。

乘客冇扣安全帶 司機可以要求落車？

如果乘客沒扣安全帶，小巴司機不用負上法律責任，不過法例規定小巴的車主要在車內展示通告，向乘客顯示未有扣上安全帶即屬犯罰。司機可拒絕接受租用或駕駛該小巴，如果乘客拒絕合作、沒有扣上安全帶，司機可以拒絕駕駛小巴或要求該乘客離開車廂。

小巴日後或強制安裝安全帶佩戴感感器？

近年有多宗涉及小巴的奪命意外，運輸署2023年9月1日起要求首次登記的小巴，必須安裝佩戴安全帶佩戴感應器，如果乘客不遵從，系統會發出警示。根據署方資料，由2023年9月1日至今年8月有184輛全新小巴首次登記，佔全港登記小巴約4%。

至於此日期之前登記的小巴是否要安裝系統，根據立法會上月的文件，政府一直與車輛製造商進行磋商，並考慮將安裝安全帶佩戴感應器的要求納入公共小巴的發牌規定。