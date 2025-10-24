香港需要兒童汽車座椅嗎？運輸署：11.1起8歲以下坐私家車必須用

立法會早前通過修訂法例並刊憲，規定8歲以下及身高未達到1.35米兒童，坐在私家車時須使用兒童束縛設備。運輸署今日（24日）提醒本地和跨境私家車司機，由下月1日起，兒童在香港乘坐私家車時須使用兒童束縛設備，如兒童安全座椅，加強乘車安全，違例司機最高可被判罰款2,000元。



運輸署指，8歲以下兒童除非身高達1.35米，否則不論坐在私家車前或後座，均須使用兒童束縛設備；8歲或以上兒童或身高至少1.35米者，則須使用兒童束縛設備或佩戴成人安全帶，違例司機可被警方發出230元定額罰款通知書，如案情嚴重則可交由法庭審理，最高罰款2,000元。



私家車使用兒童束縛設備法例年齡規定如何？

私家車使用兒童束縛設備法例年齡規定如何？

11月1日起，八歲以下兒童除非身高達1.35米，否則不論坐在私家車前或後座，均須使用兒童束縛設備；八歲或以上兒童或身高至少1.35米者，則須使用兒童束縛設備或佩戴成人安全帶。

沒依例使用兒童束縛設備最高罰款幾多？罰司機、車主定乘客？

違例司機可被警方發出230元定額罰款通知書；如案情嚴重可交由法庭審理，最高罰款2,000元。

除了兒童安全座椅還可用什麼？

除兒童安全座椅外，亦可選擇便攜式兒童束縛設備，如安全帶調節器、穿戴式安全約束背心、可折疊幼兒增高座位等，但由於其兩側沒有保護墊或椅背，故保護力在側面撞擊中一般不及兒童安全座椅。

合資格兒童束縛設備安全標準是什麼？

▼合資格兒童束縛設備安全標準▼

．汽車安全帶裝置英國標準 BS 3254：1960 或 BS 3254 (包括第 2 部：1991 兒童束縛設備規格 )

．被動安全帶系統英國標準規格 BS AU 157a、BS AU 185、BS AU 186、BS AU 186a、BS AU 202 或 BS AU 202a

．歐洲經濟委員會於 1973 年 5 月 7 日訂立的歐洲經濟委員會第 16 號規例 ( 包括所有在 1998 年 8 月 1 日之前作出的修訂在內 )；歐洲經濟委員會於 1981 年 2 月 1 日訂立的歐洲經濟委員會第 44 號規例 ( 包括所有在 1998 年 8 月 1 日之前就兒童束縛設備作出的修訂在內 )；或 聯合國歐洲經濟委員會於 2013 年 8 月 7 日訂 立的聯合國第 129 號規例 ( 包括所有在 2025 年 11 月 1 日之前就兒童束縛設備作出的修訂在內 )

．汽車安全帶裝置澳洲標準 AS 1754-1995

．汽車安全帶裝置新西蘭規格 NZS 5411

．聯邦汽車安全標準 ( 美國 ) 第 213 號標準

．日本工業標準 JIS D0401：1990 或 JIS D0401：1996

．歐洲經濟共同體於 1977 年 6 月 28 日發出的第 77/541/EEC 條指示 ( 包括所有在 2005 年 6 月 30 日之前就該指示作出的修訂在內 )

．澳洲 / 新西蘭標準 AS/NZS 1754：2010 或 AS/NZS 1754：2013

．中華人民共和國國家標準 GB 27887-2011 機動車兒童乘員用約束系統。

