巴士沒扣安全帶會罰款？校巴、直通巴強制扣？新例明年1.25生效

警方便衣警員昨日（24日）在東九龍「放蛇」，31人名小巴乘客沒扣安全帶被發出傳票。根據《道路交通(安全裝備)規例》，在設有安全帶的公共小巴上，乘客必須佩戴安全帶，否則最高可被罰款5000元及入獄3個月。



除了小巴，政府早前修例，明年1月25日起如車輛有配備安全帶就必須扣上，否則可被罰款5,000元及監禁3個月，即是巴士、校巴、直通巴等乘客亦要遵從。



明年1月25日起如車輛有配備安全帶就必須扣上，否則可被罰款5,000元及監禁3個月。（資料圖片）

新登記校巴、巴士必須安裝安全帶？

政府上月向立法會提交附屬法例修訂，規定所有新登記的學生服務車輛在2026年1月25日起，必須在乘客座位配備安全帶。在當天或以後新登記的公共及私家巴士(包括專營巴士)的所有乘客座位、私家小巴和貨車的後排乘客座位，還有特別用途車輛的司機和所有乘客座位，都必須配備安全帶。

搭巴士唔帶安全帶罰幾多？

新修訂又規定乘客乘坐配有安全帶的座位時，必須佩戴安全帶，否則將面臨最高5,000元罰款及3個月監禁。 政府考慮到相關司機難以確保乘客於整個車程都佩戴安全帶，建議乘客須為自身行為負責，即乘客不繫安全帶，司機毋須負上法律責任。

九巴上月回覆傳媒查詢時表示，九巴和龍運自2018年起，所有新購置的巴士全車座椅均設有安全帶。（資料圖片）

九巴：六成巴士已裝安全帶

九巴回覆表示，九巴和龍運自2018年起，所有新購置的巴士全車座椅均設有安全帶，目前超過2,500輛巴士全車或上層所有座位也安裝安全帶，佔全數車隊六成。絕大部分行走快速公路的巴士，上層所有座位也有安全帶。九巴和龍運全數巴士的上層車頭、下層車尾等指定座椅亦設有安全帶，車廂內貼有告示提醒乘客扣好。

九巴表示願意配合當局政策，以提升乘車安全，並會透過車廂廣播系統、車站顯示屏等方式，加強提示乘客扣好安全帶的信息。

11月1日起兒童在香港乘坐私家車時須使用兒童束縛設備，如兒童安全座椅。違例司機最高可被判罰款2,000元。圖示運輸署總工程師／道路安全及標準研究胡建國（左）和高級工程師／道路安全傅承志（右）。（運輸署）

11.1起8歲以下坐私家車必須用兒童座椅

另外，立法會早前亦通過修訂法例並刊憲，規定8歲以下及身高未達到1.35米兒童，坐在私家車時須使用兒童束縛設備。運輸署今日（24日）提醒本地和跨境私家車司機，由下月1日起，兒童在香港乘坐私家車時須使用兒童束縛設備，如兒童安全座椅，加強乘車安全，違例司機最高可被判罰款2,000元。

運輸署指，8歲以下兒童除非身高達1.35米，否則不論坐在私家車前或後座，均須使用兒童束縛設備；8歲或以上兒童或身高至少1.35米者，則須使用兒童束縛設備或佩戴成人安全帶，違例司機可被警方發出230元定額罰款通知書，如案情嚴重則可交由法庭審理，最高罰款2,000元。