廉署「劇本殺」調查員體驗活動10人成團　月均兩場今起免費報名

蒐證、跟蹤、拘捕、問話⋯⋯想當一天廉政公署的調查員？即日起，15至50歲人士可以經網上免費報名，參與廉署調查員體驗活動。總廉政教育主任李寶意表示已開放未來三個月的場次予公眾報名，費用全免 。



有30名高中及大專生上周率先體驗「303行動」，當中有非華裔參加者認為活動難度可接受，而且以團隊形式進行，各人可以互補不足。



在廉署人員帶領下，有30名高中及大專生10月23日率先參與「303行動」的體驗活動，飾演調查員。（任葆穎攝）

參加者搜集資料後，到戶外區域跟蹤疑犯、埋伏及拘捕，而拘捕期間須向疑犯作出警戒。（任葆穎攝）

廉政公署收到一名建築公司會計主任的舉報，懷疑其上司賄賂工程顧問公司人員，從而獲得大型屋苑地基工程項目合約。經初步調查，案件涉及巨額賄款及施工造假，最壞情況或致樓宇倒塌。假如你是調查員，你會如何入手？

在廉署人員帶領下，30名高中及大專生上周四（23日）率先參與「303行動」的體驗活動，飾演調查員。他們分成3組，每組10人，需要在限時內完成任務，得分最高者勝出。

參加者首先在今年開幕的廉署展覽廳搜集資料，包括行賄及受賄人身份、車牌號碼等。（任葆穎攝）

他們首先在今年開幕的廉署展覽廳搜集資料，包括行賄及受賄人身份、車牌號碼等，然後到戶外區域跟蹤疑犯、埋伏及拘捕。體驗人士拘捕疑犯期間必須向疑犯作出警戒，儼如作出真實拘捕。

參加者搜集資料後，到戶外區域跟蹤疑犯、進行埋伏及拘捕，而拘捕期間須向疑犯作出警戒，儼如作出真實拘捕。（任葆穎攝）

隨後調查員到疑犯家中及辦公室蒐證、進行「認人」程序，最終向疑犯問話錄取口供。在體驗中，疑犯將千方百計否認犯案，調查員需動腦筋套取資訊並重組真相。

調查員需要到疑犯的屋企及辦公室蒐證。（任葆穎攝）

調查員蒐證後，再體驗「認人」程序。（任葆穎攝）

調查員向疑犯問話「錄口供」，疑犯千方百計否認犯案，調查員需動腦筋引導對方說出真相。（任葆穎攝）

體驗者：團隊成員互補不足 考驗應變能力

23歲孟加拉裔的明智仁是參加者之一，他憶述當日埋伏期間，兩名疑犯尚未正式交收，有調查員便上前拘捕其中一人，幾經艱辛後才將另一受賄人押回廉署。

他說雖然非華裔人士會有語言限制，但活動以團隊形式進行，各人互補不足，遊戲難度可以接受，認為「現實案件都唔會好簡單」。他又認為活動考驗應變能力，同時使其體會到溝通的重要性。

23歲孟加拉裔的明智仁是參加者之一，他憶述當日埋伏期間，兩名疑犯尚未正式交收，有調查員便上前拘捕其中一人，幾經艱辛後才將另一受賄人押回廉署。（任葆穎攝）

大學生：體會廉署調查工作的艱辛

21歲大學生高翰楠最難忘是拘捕行動，因為以往甚少有機會參與類似模擬行動，整體過程順暢。他又認為劇本難度適中，大部份參與者都很投入，透過今次活動體會到廉署調查工作的艱辛，形容自己只是參與行動的一小部份，「有好多背後嘅（調查）程序我哋都冇參與到」。

21歲大學生高翰楠認為，拘捕行動體驗很難忘，因為以往甚少有機會參與類似模擬行動，整體過程順暢。（任葆穎攝）

廉署：將調節劇本難度 提升教育成效

廉署總廉政教育主任李寶意表示，即日起推出網頁，並開放未來三個月的場次予公眾報名，費用全免。參加者年齡須介乎15至50歲，並以團隊形式報名，最少10人成團，最多30人參與，非本地人亦可參加。如果報名團體數目超出限額，將以抽籤形式分配。

她說平均每月有兩個場次，每次歷時3小時，長假期會有較多場次，未來視乎公眾報名情況調整場次。她說劇本參考真實個案，但目前只有一個劇本，未來會調節劇本難度，提升教育成效。

廉署總廉政教育主任李寶意表示，即日起推出網頁，並開放未來三個月的場次予公眾報名，費用全免。（任葆穎攝）

有30名高中及大專生上周率先體驗「303行動」。（任葆穎攝）