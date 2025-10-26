LABUBU多啦A夢維港遊第二日　大批市民打卡　有夫婦慶結婚周年

「維港海上大巡遊」昨日（10月25日）起一連八日舉行，4個巨型充氣雕塑包括LABUBU、多啦A夢、麥當勞吉祥物滑嘟嘟、KAWS & 芝麻街ELMO，浮在金鐘添馬公園對開海域，供市民打卡拍照，附近亦設有市集出售紀念品。



今日是活動唯一一個周日，市集現場人頭湧湧，人龍一度超過100人。其中一名入場人士鄭先生指，今日是結婚紀念日，故特地帶同作為多啦A夢迷的妻子到現場。他表示，滿意活動安排，除了購物外，現場設有多個攤位玩。他最終花費1,800元購買多啦A夢商品，包括一隻和海上充氣雕塑造型一樣的公仔。



市集現場人頭湧湧，人龍一度超過100人。(洪戩昊攝）

人龍隊尾一度接近終審法院大樓。(洪戩昊攝）

「巡遊市集」位於添馬公園毗鄰的海濱長廊中環，中午時份人頭湧湧，一度有逾100人排隊。有工作人員指，已實施人流管制措施，按照離場人數，決定讓進場數目，預計參加者未必能按門票預設的時段進入。排隊人龍按持票的入場時段劃分，所以人龍十分長，隊尾一度接近政府總部外。

入場市民鄭先生指，今日是結婚紀念日，故特地帶同作為多啦A夢迷的妻子到現場。他頗滿意活動，因為除了購物外，現場設有很多攤位遊玩。他最終花費1,800元購買多啦A夢商品，包括一隻和海上充氣雕塑造型一樣的公仔，「呢個係主題吖嘛，同埋呢個比較大隻啲。」

其中一名入場人士鄭先生指，今日是結婚紀念日，故特地帶同作為多啦A夢迷的妻子到現場。(洪戩昊攝）

市民稱入場始知玩攤位要額外付錢

另一對同樣姓鄭的夫婦亦向記者展示了他們的戰利品，同樣主要是多啦A夢的商品，合共花費了四位數字。他們表示，今早10時便入場，以便爭取更多時間購物及玩樂。鄭太認為活動安排尚可，但到場才知悉，即使買了入場券，所有攤位均要額外付費才可遊玩。她認為主辦單位可在網頁上公布更多攤位相關資訊。

另一對同樣姓鄭的夫婦亦向記者展示了他們的戰利品。(洪戩昊攝）

免費觀賞區同樣擠擁 浙江客趁公幹即日來回香港看雕塑

市集及指定觀賞區需付費才能進入，沒有購買入場券的市民仍可在海旁觀賞4個充氣雕塑。海旁位置十分擠擁，本地人及遊客爭相打卡。

海旁位置同樣十分擠擁，本地人及遊客爭相打卡。(洪戩昊攝）

來自浙江的凌小姐到澳門公幹，因在內地社交媒體「小紅書」看到維港海上巡遊相關資訊而特地即日來回香港。她表示已多次來港，本港需要舉辦有新鮮感的活動才能吸引再次前來旅遊，而今次活動則符合她的要求，因為能看到4個來自不同國家的卡通人物在維港聚首一堂。周六將是活動最後一日，屆時4個充氣雕塑將在維港兩岸巡遊，與港人「道別」。