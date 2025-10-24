維港海上巡遊｜市集五大亮點一文看清　遊戲攤位送大型滑嘟嘟公仔

【LABUBU／多啦A夢／滑嘟嘟／KAWS & 芝麻街】創意品牌AllRightsReserved今年再舉辦大型展覽，共4個巨型充氣雕塑包括LABUBU、多啦A夢等，明日（25日）起在金鐘添馬公園對開海域展出。



巡遊市集將同時在毗鄰添馬公園的海濱長廊舉行，推出國際級IP主題紀念品，包括KAWS & 芝麻街、Netflix的《怪奇物語》、《魷魚遊戲》。《香港01》率先直擊市集，一文看清五大亮點。



配合四大巨型充氣雕塑，巡遊市集將同時（10月25日至11月1日）在毗鄰添馬公園舉行，市民需購票入場，成人票價70元起，小童票則40元。



現場設有數個IP主題遊戲攤位，包括《怪奇物語》、TOLO元祖黃色橡皮鴨等。其中在麥當勞滑嘟嘟的攤位，如挑戰成功更獲得半個人高的滑嘟嘟公仔。（任葆穎攝）

亮點一：遊戲攤位

現場設有數個IP主題遊戲攤位，包括《怪奇物語》、TOLO元祖黃色橡皮鴨等。其中在麥當勞滑嘟嘟的攤位，如挑戰成功更獲得半個人高的滑嘟嘟公仔。攤位收費介乎50元至60元，均接受電子支付方式。

主題餐飲區位於場內最左側，設有四個並列的飲食攤檔，收費介乎48至78元。（任葆穎攝）

亮點二：主題餐飲區

主題餐飲區位於場內最左側，設有四個並列的飲食攤檔，收費介乎48至78元，涵蓋兩個IP主題的美食和飲料，其中多啦A夢造型的日式瑞士卷，分別有原味及抹茶味，蛋糕上的糯米糖紙亦可食用，亦有豆沙包配雪糕；另有KAWS & 芝麻街造型的冬甩及乳酪飲品等。其他熱食包括肉丸配蕃茄醬、芝士熱狗等。

亮點三：紀念品區

多個國際級IP將推出毛絨吊飾公仔，其中TOLO元祖黃色橡皮鴨特別推出一系列海洋動物主題造型的鑰匙扣，包括鯊魚、海象等，與維港海上大巡遊互相呼應。

Netflix動畫《KPop獵魔女團》珍藏系列，更獨家在「巡遊市集」首發，包括收藏卡、15厘米高的公仔盲盒、Derpy與 Sussie毛絨鎖匙扣，以及真「SODA POP」的罐裝汽水以及角色立牌系列等。

現場設有多個打卡區，市民甫進場便見到大型多啦A夢吹氣公仔；毗鄰《怪奇物語》的攤位則有史諾比打卡公仔。（任葆穎攝）

亮點四：打卡區

現場設有多個打卡區，甫進場便見到大型多啦A夢吹氣公仔；毗鄰《怪奇物語》的攤位則有史諾比打卡公仔；穿着水手服的黃色橡皮鴨位於紀念品區旁。

扭蛋區IP商品包括多啦A夢、《怪奇物語》造型立牌，滑嘟嘟手提袋等，收費介乎50元至60元。至於《KPop獵魔女團》的收藏卡為10元。（任葆穎攝）

海濱長廊設有三部IP主題的汽水機。（任葆穎攝）

亮點五：巡遊市集外扭蛋區

市民離開巡遊市集後，憑手帶可進入觀景台俯瞰海上的巨型充氣雕塑，然後可進入旁邊的扭蛋區，產品包括多啦A夢、《怪奇物語》造型立牌，以滑嘟嘟手提袋等，收費介乎50元至60元。至於《KPop獵魔女團》的收藏卡為10元。此外，海濱長廊設有三部IP主題的汽水機。

AllRightsReserved創辦人林樹鑫表示，市集的最大特色是雲集各個世界級IP，由品牌一手包辦，難度甚高。

兩年前在維港展出的巨型吹氣橡皮鴨，因天氣炎熱而漏氣。林指已吸取經驗，今次在非暑假期間舉辦活動，盡量減少問題，他又形容今次「天時地利人和」。

他指，早鳥門票早已售罄，銷情理想，正價門票仍透過KLOOK發售。至於即場門票，他指會視乎現場情況發售，雖然場內可容納二千人，但不希望過分擠迫，會適時調節。