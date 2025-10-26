基孔肯雅熱｜高風險範圍涵鳳德邨、蒲崗村道20廈　附全名單

衞生署衞生防護中心今日（26日）公布，一名居於鳳德邨的82歲婆婆感染基孔肯雅熱，由於潛伏期內未有外遊紀錄，列作本地首宗個案。鳳德邨內連同鳳禮苑、鳳鑽苑，以及蒲崗村道以西，共有20座大廈屬於白紋伊蚊的200米半徑活動範圍內，中心估計共8,000戶過萬人有較高感染風險。



另外，高風險範圍內尚有三間學校，包括禮賢會恩慈學校、聖文德天主教小學、神召會馬理信書院；而病人孫兒在鳳鑽苑樓下的保良局金卿幼稚園就讀，她因要接送孫兒而經常到該校。



食環署表示，中心人員和當區關愛隊會聯絡居民進行問卷調查，了解及跟進他們的健康情況，又呼籲居民若於10月起出現發燒、皮疹或關節痛症狀，應盡快求醫或聯絡中心。



衞生署10月26日公布首宗本地感染基孔肯雅熱患者居於鑽石山鳳德邨，確診的82歲婆婆居於雪鳳樓。（梁鵬威攝)

中心指，白紋伊蚊活動範圍約為200米半徑，鳳德邨七幢大廈、鳳禮苑、鳳鑽苑，以及蒲崗村道以西11幢大廈，都處於範圍內，估計共8,000戶過萬人有較高感染風險。區內並有三間學校，包括禮賢會恩慈學校、聖文德天主教小學、神召會馬理信書院。

鳳德邨（全屋苑七幢樓）

鳳鑽苑

鳳禮苑

鳳寶大廈

富德樓

興龍樓

好景樓

海鴻大廈

獅子樓

安康大廈

寶發大廈

蒲崗樓

秀芳花園

匯豪山



衞生署10月26日公布首宗本地感染基孔肯雅熱患者居於鑽石山鳳德邨，有20座大廈屬於傳播媒介白紋伊蚊的200米半徑活動範圍內，包括鳳鑽苑，當局提醒居民要留意。（梁鵬威攝)

中心總監徐樂堅指，暫時看不到區內有爆發情況出現。他又指要待做好滅蚊、控蚊措施後，若在一個潛伏期，即連續12日內，都沒有個案出現，可斷定該區爆發風險已消除。

食環署防治蟲鼠主任主管霍明茵表示，鳳德邨所處區域9月、10月的白紋伊蚊誘蚊器指數都低於10%，屬偏低水平，代表蚊患分布不廣泛。因應出現本地個案，食環署已立即採取跟進行動，在相關地點附近250米範圍內樹木茂密的地點進行密集式霧化處理工作，以殺滅成蚊；巡查上述地點，清理積水，或施放誘殺蟲劑，以防止蚊子滋生。

署方承辦商今早已派員到鳳德邨一帶施放滅蚊噴霧，清理積水，明日會動員黃大仙區所有人手進行滅蚊、防蚊工作。另外，區內有三個地盤，但今日未有運作，署方人員明日會到該些地盤巡查。

至於居民跟進方面，防護中心人員和當區關愛隊會聯絡當區居民，派發問卷，了解及跟進他們的健康情況。中心呼籲當區居民，如於10月1日後出現發燒、皮疹或關節痛症狀，應盡快求醫或聯絡中心。中心今日起在鳳德商場二樓設醫護站，為出現相關症狀的居民作評估，亦已設立電話查詢熱線2125 2373，熱線由上午9時至下午8時運作。

中心今晚8時30分會舉行網上講座，由醫生講解基孔肯雅熱的病徵、如何預防受感染、如何正確使用昆蟲驅避劑等。明晚8時，中心亦會和黃大仙民政事務處在鳳德社區中心合辦教育講座。

中心亦已聯同食環署人員實地視察患者家居一帶的地點，進行病媒調查及滅蚊，減低本地傳播的風險。此外，中心會發信給醫生、醫院、學校及院舍，講解基孔肯雅熱的最新情況，並提醒他們提高警覺。

黃大仙民政事務處正積極配合衞生防護中心發放講解基孔肯亞熱的資訊，當中包括安排關愛隊到鳳德邨逐家逐戶派發宣傳單張和問卷、聯絡領展以協助中心於附近商場設立健康諮詢站以及安排於明天晚上為當區居民舉辦健康講座。