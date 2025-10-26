今日新聞8分鐘｜男遭群煞追斬同黨逃去｜理想汽車行駛起火

有片｜上水華山現150米火龍GFS投擲水彈 石澳山火消防出動無人機

臨近重陽節，本港多處山頭發生山火。今（26日）午1時許，警方接獲多人報案，指上水華山起火，冒出白煙，火線近150米長。消防隊接報到場救援，政府飛行服務隊（GFS）直升機投擲水彈灌救。消防於下午3時01停止動員。

此外，下午2時15分，石澳道近土地灣村亦接報發生山火，面積約50米乘50米，消防出動無人機視察，政府飛行服務隊直升機亦協助灌救，並於4時21分將火大致撲熄；幸未有傷亡報告。翻查資料，天文台於今日（26日）上午6時發出紅色火災危險警告，表示火災危險性極高。

有片｜長青公路城巴與拖頭相撞 巴士上層玻璃被撼爆 3乘客受傷

今（26日）凌晨零時許，警方接獲報案，指長青公路往屯門方向，一輛城巴與一架拖頭相撞。警方及救護車接報到場，事件中3名城巴乘客受傷，兩人左手臂擦傷，另一人腰痛，由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。

涉事為城巴路線962X。網上影片可見，當時拖頭剛落橋，兩車平排而行，駛至長青隧道出口路段時相撞，拖頭上疑有闊身物件撞到城巴左側，導致上層擋風玻璃爆裂，有零件飛出。有目擊者在社交平台圖文並茂，指當時「（巴士）被隔離線嘅貨櫃車炒埋嚟攔腰撞到」，直嘆「幸好只有三人輕傷，如果再大力少少我們都受到影響。」

本港錄得首宗基孔肯雅熱本地個案 消息：患者居鑽石山鳳德邨

【立法會選舉2025】行政會議召集人葉劉淑儀領導的新民黨，今日（10月25日）公在第八屆立法會參選名單，75歲的葉劉一如預期宣布放棄連任，葉劉長達17年的議員生涯將隨本屆立法會任期結束而劃上句號。她向支持承諾自己「不是退休」，強調會繼續行政會議及智庫工作，繼續做政策研究及推動民間外交。

佐敦男遭群煞追斬 1兇徒被途人制服受傷被捕 同黨棄人上車逃走

佐敦發生斬人案。今日（26日）凌晨零時許，警方接獲數人報案指，多人在炮台街和寧波街交界打鬥，警員接報到場調查。警員在現場發現兩名南亞裔男子，他們同告受傷，清醒送院接受治理，其中一人身上有刀傷，另一人頭手和背部受傷，相信有份施襲，涉嫌「傷人」罪名被捕，警方在場調查案件。

消息稱，該名身上有刀傷的41歲男子來自巴基斯坦，持有本港身份證，案發時行經炮台街往寧波街方向時，兩輛私家車突然駛至，其中一輛私家車先撞向事主，5名兇徒持利刀和鐵通下車，隨即向事主施襲追斬。

事主負傷逃到炮台街和寧波街交界，上址當時各有一輛平治和寶馬前後停泊，其中一名30歲兇徒因被途人制服而受到擦傷，未能及時逃走，事後被警員拘捕，其餘兇徒上車逃離現場，接應車輛懷疑撞向該輛寶馬；案發期間，連平治同遭波及。被捕男子同樣來自巴基斯坦，持有「行街紙」留港。警方正調查眾人關係和施襲原因。

有片｜理想MEGA汽車上海鬧市行駛期間突然起火 司機乘客及時逃生

周四（23日）晚上，一輛理想MEGA汽車在上海市閔行區漕寶路靠近萬源路處行駛期間突然起火，火勢在數十秒內迅速擴大，幸車上兩人及時從車內順利逃生。目前，起火原因正調查中。車主則透過律師否認「電池包磕碰過」、「改動電瓶」、「事故前已有故障」等網傳說法。

機場貨機墮海｜前半部機身連機頭被吊起 移上半潛船「重任1500」

香港國際機場上周一（20日）發生嚴重航空事故，一架由杜拜抵港的貨機，降落北跑道後突然左轉衝出跑道，撞到機場保安公司一輛巡邏車，令車上兩名保安人員喪生。

廣州打撈局的打撈船「南天翔」及「南天鵬」、拖船「穗救拖18」今日（26日）繼續打撈工作，用作承載超大物件的廣州半潛船「重任1500」，今早亦抵達北跑道對開水域。打撈船下鋼索，從四邊固定貨機前半部機身；下午1時半開始逐步吊起，左邊機翼先離開水面。下午約4時開始，前半部機身連機頭終被吊起；4時半左右，完全離開水面；下午近5時開始慢慢被移上「重任1500」。

美方稱中美兩日貿易磋商結束 特朗普有意在習特會達成全面協議

財長貝森特（Scott Bessent）及貿易代表格里爾（Jamieson Greer）10月25日與中國副總理何立峰和商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼在馬來西亞吉隆坡會面，磋商經貿議題。美國財政部發言人26日表示，中美已經結束為期兩日的貿易磋商。總統特朗普（Donald Trump）在飛往吉隆坡出席東盟峰會途中對記者說，希望能在下周四與中國國家主席習近平會晤時達成「徹底的協議」。

泰國王太后詩麗吉離世 總理：哀悼90天籲民眾勿穿鮮豔服裝

泰國王室10月25日（周六）表示，泰國王太后詩麗吉（Queen Mother Sirikit）逝世，享年93歲。泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）其後宣布，國企員工及政府官員哀悼一年，並要求民眾哀悼90天，期間那些可以穿黑色衣服的人穿黑色以示尊重，而那些未能穿黑色衣服的人則應穿上顏色柔和的服裝。