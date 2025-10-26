美酒佳餚巡禮共16.3萬人次進場　檔主指今年旺丁旺財生意多一兩成

旅發發展局舉辦旳香港美酒佳餚巡禮2025，今日（26日）來到最後一日，現場繼續有不少人。商戶普遍表示今年人流較去年多，有商戶更預期生意額比去年上升一至兩成。有入場人士指，疲弱市道下消費習慣的而且確有改變，例如減少了買衣物，但認為場內物價尚可，加上有許多酒及食物種類可供選擇，所以仍會選擇入場。



旅發局表示，四天活動吸引約16.3萬人次進場，每日平均入場人次比去年增加超過三成， 平均每日品味券的總額，更比去年增加近四成。



一連四日的香日港美酒佳餚巡禮2025在10月26日結束，連日來入場人士逼滿會場，店舖指人財皆旺。（廖雁雄攝）

一連四日的香日港美酒佳餚巡禮2025在10月26日結束，下午太場剛落山，已有大批「好酒之徒」及「為食鬼」入場。（廖雁雄攝）

一連四日的香日港美酒佳餚巡禮2025在10月26日結束，大批「好酒之徒」及「為食鬼」一早入場品酒吃美食，愈夜愈多人。（廖雁雄攝）

有商戶指人流較去年多 料生意額升一至兩成

商戶普遍表示今年人流較去年多。售賣中國酒的「仙島酒莊」的莊主張小姐今年第二年在美酒佳餚巡禮擺檔，她表示今年人流較去年多，亦有不少來自不同地方的遊客，例如泰國、荷蘭、紐西蘭等。她亦指，可能因為天氣較去年涼快，現場氣氛較去年佳 。至於生意額方面，她則指與去年差不多，可能有輕微升幅。

「仙島酒莊」的莊主張小姐今年第二年在美酒佳餚巡禮擺檔，表示今年人流較去年多。（洪戩昊攝）

一連四日的香日港美酒佳餚巡禮2025在10月26日結束，大批「好酒之徒」及「為食鬼」一早入場品酒吃美食，愈夜愈多人。（廖雁雄攝）

一連四日的香日港美酒佳餚巡禮2025在10月26日結束，大批市民及遊客入場，入夜後愈見擠迫。（廖雁雄攝）

一連四日的香日港美酒佳餚巡禮2025在10月26日結束，攤檔指今年旺丁又旺財。（廖雁雄攝）

除了酒檔外，現場亦有不少食檔，「泰富海南雞」負責人胡先生同樣認為今年人流較去年多，預期生意額較去年多一至兩成。現場食檔普遍售賣小食，很少賣主食。胡先生指，他們看中現場較少同類商户，所以選擇落户美酒佳餚巡禮。除了海南雞飯外，亦有推出佐酒小食，配合活動需要。

「泰富海南雞」負責人胡先生同樣認為今年人流較去年多，預期生意額較去年升一至兩成。（洪戩昊攝）

入場人士疲弱市道下仍選擇入場 讚物價尚可、飲食種類多

入場人士黃先生指，疲弱市道下，消費習慣的而且確有改變，例如減少了買衣物，「着到就繼續着」；但他認為場內物價尚可，加上有許多酒及食物種類可供選擇，所以仍會選擇入場。而最令他難忘的，是很多酒店也有擺檔賣小食，當中他最喜愛的是風乾火腿配蜜瓜。

一連四日的香日港美酒佳餚巡禮2025在10月26日結束，下午太場剛落山，已有大批「好酒之徒」及「為食鬼」入場。（廖雁雄攝）

一連四日的香日港美酒佳餚巡禮2025在10月26日結束，下午太場剛落山，已有大批「好酒之徒」及「為食鬼」入場。（廖雁雄攝）

入場人士黃先生認為場內物價尚可，加上有許多酒及食物種類可供選擇，所以仍會選擇入場。（洪戩昊攝）

另一入場人士余小姐則指，自己的消費習慣沒有特別改變，想去的活動還是會去。她指美酒佳餚巡禮最吸引她的地方是可以試到很多不同品種的酒，不用買整支。不過，令她最難忘的卻是牛肉三文治，而非酒類。