基孔肯雅熱｜鳳德邨錄首本地個案　衞生署：不代表其他地區零風險

本港周日（26日）錄得首宗基孔肯雅熱本地個案，82歲患者居於鳳德邨雪鳳樓，患者住所200米半徑範圍內約20幢大樓涉及8,000戶居民有感染風險。衞生防護中心總監徐樂堅今 （27日）在港台節目《千禧年代》中表示，至昨日（26日）晚上6時，已為450位居民做評估，暫未有發現懷疑個案。徐樂堅提醒，今次個案出現在黃大仙，相對而言較為高危，但不代表其他地區「零風險」，政府會召開跨部門會議，商討其他地區的大型滅蚊控蚊工作。



衞生署10月26日公布首宗本地感染基孔肯雅熱患者居於鑽石山鳳德邨。衞生防護中心總監徐樂堅（中）表示，確診的82歲婆婆主要在其居住屋苑範圍內活動，故相信其感染源頭在屋苑內。（梁鵬威攝）

首宗基孔肯雅熱本地個案82歲患者居於鳳德邨雪鳳樓，當局表示，患者住所200米半徑範圍內約有20幢大樓，涉及8,000戶居民有感染風險，包括鳳德邨全屋苑的7幢大樓。

已評估鳳德邨450名居民 暫未有發現懷疑個案

徐樂堅表示，直至昨日（26日）晚上6時，已為450名居民做評估，暫未有發現懷疑個案。他不認同該區已出現傳播鏈，重申該區的蚊媒指數不太高，認為從數字來看，蚊的嚴重情況可控，會加強防蚊控蚊工作，將成蚊數目降到最低。他又提到，蚊隻在叮咬帶有病痛患者後最快2至4日便可受感染，及後可透過叮咬其他人傳播病毒。

徐樂堅說，該區較其他區域高危，當局昨日到受影響範圍進行家訪，有市民告知曾在公園被蚊叮咬，發現部份公眾地方有輕微積水的情況。他並指，當局會在這個星期進行一系列滅蚊工作後，當成蚊數量降低，會觀察情況約兩星期，以確認該區沒有風險。他續指，政府今日會舉行跨部門會議，討論未來於其他區的大型滅蚊、控蚊工作。