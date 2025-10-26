基孔肯雅熱｜鳳德邨現首宗本地個案 居民感擔憂：點蚊香留家避蚊
衞生署今日（26日）公布錄得首宗基孔肯雅熱本地個案，據了解確診的82歲婆婆居於鳳德邨雪鳳樓，主要活動範圍在邨內，包括接送孫兒到鳳鑽苑地下的保良局金卿幼稚園。
下午雪鳳樓現場所見，門外貼有衞生防護中心的告示，提示居民預防措施。有附近居民表示擔心，日後外出時會搽上蚊怕水、在家點蚊香，並笑言「喺屋企打機唔出嚟」，以防被蚊叮咬；不過，亦有居民指，邨內蚊隻與其他地區相比並非較多，認為「應該冇咁容易中啩」。
患者居鳳德邨雪鳳樓
患者居住的鳳德邨雪鳳樓，門外貼有告示，提醒居民防範基孔肯亞熱。
另外，鳳德邨商場外，食環署設置流動環境衞生宣傳站，有政府人員向居民派發宣傳單張，向他們提供防蚊貼士。邨內的個人護理產品連鎖店「萬寧」，貨架上防蚊產品充足，暫未見出現搶購潮。
居於附近的徐先生表示，對首宗基孔肯雅熱本地個案感到擔憂，日後外出時會搽上蚊怕水、在家點蚊香，又笑言「喺屋企打機唔出嚟」，他會提醒家人注意預防蚊隻。
加強清理家中植物積水
另一位居民黃先生，對出現本地爆發感到擔憂，「比較擔心會影響到自己。」他對基孔肯雅熱的病徵不了解，但指「對於未知嘅病毒一定會感到擔心」。他表示日後會加強清理家中植物的積水，以防止蚊隻滋生，但認為附近環境不算多蚊。
居民：香港大部份地區都多蚊 應該冇咁容易中啩
居民江先生表示，未有留意本地個案患者居於邨內，不認為區內的蚊隻蚊量較其他地區多，「即係我諗香港大部份地區都多蚊。」他對基孔肯雅熱出現本地個案不感擔心，不會特別作出預防蚊隻措施，認為「應該冇咁容易中啩」。
民政事務總署黃大仙民政事務專員胡鉅華表示，已安排區內關愛隊在今天上門，逐家逐戶派發由衛生署準備的單張；並於明晚（27日）8時，在鳳德社區中心舉行健康講座，提供基孔肯雅熱資訊。
