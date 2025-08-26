長者優惠｜HK Express機票$120起！60歲可享！東京北京台北都有

長者優惠機票｜HK Express｜香港快運HK Express推出長者優惠機票，只要年滿60歲的香港或澳門居民便可享有！機票不但涵蓋多達16個熱門亞洲航點，例如東京、台北、北京等，而且最平的來回機票更低至$120，想知怎樣搶到快閃優惠，就要留意下文啦！



長者優惠機票｜東京／北京／台北低至$120

即日至8月27日，年滿60歲的香港或澳門居民，可透過HK Express官網預訂平價機票，當中低至$120的「隨心飛」來回機票，包含一件隨身物品及一件20KG寄艙行李；如果想多買點手信的話，亦可選擇$320起的「無憂飛」，來回機票包含一件隨身物品、一件登機行李、一件32KG寄艙行李及標準座位選擇。

是次快閃優惠適用於9月2日至11月30日的旅遊日期，涵蓋多達16個亞洲航點，包括東京（羽田、成田）、大阪（關西）、北京（大興）、三亞、台北、檳城、吉隆坡（梳邦）等熱門旅遊熱點，大部分航程較短，其中東京在10月下旬開始更是紅葉季，不論是喜歡看景色的長者，還是不方便長時間坐飛機的老友記都非常適合！

快閃優惠適用於9月2日至11月30日的旅遊日期。（HK Express官方網站）

提提大家，機票優惠數量有限，票價會隨機位狀況而變動，機位數量有限並不一定適用於所有航班或日子。此外，機票不包括燃油附加費、稅項及其他收費。

長者優惠機票｜HK Express限定優惠機票購買方法

各位老友記在填寫個人資料時，請確保資料與旅遊證件一致，並在航班出發日期或之前已年滿60歲。

步驟1：於HK Express活動頁面揀選出發地、目的地、出發日期及回程日期，再按「搜尋航班」。

步驟2：選擇想乘搭的航班和時間，再按「繼續」，然後填寫個人資料。

步驟3：選擇所需要的附加項目，例如旅遊保險、飛機餐點等，最後便可以信用卡／銀聯卡／支付寶／微信支付付款。



長者優惠機票｜HK Express老友記限定優惠機票詳情

預訂日期：即時至2025年8月27日11:45pm

旅遊日期：2025年9月2日至11月30日

適用航點：東京（羽田、成田）、大阪（關西）、名古屋、北京（大興）、常州、貴陽、寧波、三亞、義烏、花蓮、高雄、台中、台北、檳城、吉隆坡（梳邦）



