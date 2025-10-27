基孔肯雅熱｜三校列風險範圍　校方稱加強巡視　囑學生見蚊即報

鑽石山鳳德邨出現首宗基孔肯雅熱本地個案，衞生防護中心評估半徑200米內都有感染風險，包括有三間學校。其中一間為神召會德萃書院，德萃學校幼稚園部及小學部總校長朱子穎表示，食環署職員今早到校巡視，初步評估沒有蚊患。



他指，學校工友已加強巡視，今早檢視渠口是否有積水，並於早會向全體師生解釋注意地方，直言「見到一隻蚊都要話畀老師聽」。另外，聖文德天主教小學則已暫停體育課、部份戶外課外活動等，而學生在小息、食飯時均留在課室。



衞生防護中心評估半徑200米內都有感染風險，包括神召會德萃書院（資料圖片）

食環署人員到校巡視 神召會德萃書院無蚊患

患者居於鳳德邨雪鳳樓，較有風險範圍內，包括3間學校，分別是禮賢會恩慈學校、聖文德天主教小學及神召會德萃書院。

德萃學校幼稚園部及小學部總校長朱子穎表示，食環署人員今早約10時、11時到校巡視，初步評估學校環境沒有蚊患，未有特別安排滅蚊措施。

他今早接受電台訪問時提到，學校本身沒有花圃及花槽，活動範圍主要室內為主，位於7樓的天台則作為體育等活動空間，加上與爆發地點鳳德邨相隔一條蒲崗村道，所以暫時未有太擔心。

不過，他指，校方不會掉以輕心，今早校工回校檢查渠口是否有積水，早會時已向全體師生解釋注意地方，稱「見到一隻蚊都要話畀老師聽」，亦會有留意學生有否出現紅疹等病徵。朱子穎指，上周天氣開始轉涼，今早觀察，早上有一半學生已身穿長袖衫，有四分一學生已更換長褲。

衞生署10月26日公布首宗本地感染基孔肯雅熱患者居於鑽石山鳳德邨，有20座大廈屬於傳播媒介白紋伊蚊的200米半徑活動範圍內，包括鳳鑽苑，當局提醒居民要留意。（梁鵬威攝)

有學校暫停體育課和課外活動

至於另一間聖文德天主教小學，校方接受媒體訪問時指，已檢查過去兩周學生請假個案，暫沒有發現有人出現基孔肯雅熱病徵。

校方指，已減少很多戶外活動，包括暫停體育課或一些需要在戶外進行的課外活動。而學生在小息、食飯時均留在課室，減少戶外活動風險。

而患者會帶孫兒上學的學校、保良局金卿幼稚園，學校指未確認哪一位學生是患者家屬，目前校方彈性容許學生穿長袖衣服回校，亦會安排校內全面滅蚊。校方於入口位設置一部滅蚊燈，門外亦張貼衞生署海報，以提醒家長預防基孔肯雅熱方法。