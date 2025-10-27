香港高爾夫球公開賽｜粉嶺高球場周四起開戰　警料每日6000人觀戰

「領展香港高爾夫球公開賽2025」周四（30日）起一連四日在香港哥爾夫球會粉嶺球場舉行，今屆賽事獲大型體育活動事務委員會頒發「M」品牌。警方上水分區助理指揮官（行動）賴俊雄今（27日）指，警方十分重視今次賽事，因是下月中第十五屆全運會香港賽區承辦的高爾夫球賽項一個預演。



警方預料，香港高爾夫球公開賽四日賽事期間，每日有近6,000名持票市民前往粉嶺高爾夫球場觀賞賽事。為配合活動，警方將派出新界北機動部隊、交通部執行及管制組、大埔警區區交通隊及上水分區人員在粉嶺高爾夫球場附近，即保健路及粉錦公路一帶，執行人群管理及特別交通措施，以確保市民及道路使用者安全。



警方新界北總區交通部執行及管制組總督察吳慶昌（左）及上水分區助理指揮官（行動）賴俊雄（右）10月27日簡介高爾夫球賽事人流及交通安排。（警方提供）

上班日早上開賽 警料期早上7至9上水迴旋處和粉錦公路車輛增多

香港高爾夫球公開賽四日賽事，警方今預計比賽期間每日有約6000人前往賽場，由於比賽在早上6時50分開始，與巿民上班時間重疊，預期早上7時至9時，使用上水迴旋處和粉錦公路的車輛數量會增多。

當粉錦公路一帶嚴重擠塞便實施臨時交通改道

警方指，當粉錦公路一帶的道路出現嚴重擠塞，便會實施臨時交通改道措施，包括禁止公共服務和緊急車輛外的其他車輛，在粉嶺公路西行線經9號出口，駛入上水迴旋處；保健路西行、青山公路古洞段東行及寶石湖路南行，進入上水迴旋處的車輛，則不能駛入粉錦公路南行線，只能經迴旋處進入粉嶺公路西行線向元朗方向，駛往白石坳掉頭，再經粉嶺公路東行線，到達上水迴旋處時進入粉錦公路南行線；粉錦公路北行車輛，就不能右轉至保健路及粉嶺舊球場公園公家停車場。

警方籲市民盡量使用交通工具或乘主辦單位免費穿梭巴士

至於賽事在下午5時完結時，警方將按情況實施交通管制措施，限制粉錦公路北行車輛駛向上水迴旋處，只准右轉保健路向東行。警方呼籲市民盡量使用交通工具，或乘主辦單位安排的免費穿梭巴士前往會場。