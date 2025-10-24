全運會｜警方推出升級版「離場易」　提供賽事資訊助旅客規劃行程

為配合第十五屆全國運動會和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會，香港警務處本月推出全新升級版「離場易」（Easy Leave）網站，改善觀眾參與啟德體育園大型活動後的離場體驗。新版本主要有3大更新，包括全運會賽事資訊整合、簡易版介面支援的士業界及觀眾、整體功能及介面提升，包括顯示特別巴士預計開出時間等。



香港警務處東九龍總區行動部開發的「離場易」在今年2月推出，專為啟德體育園大型活動散場而設，已支援多場大型演唱會及體育盛事。警方指「離場易」累計瀏覽量接近60萬人次，其中半數來自中國內地及海外觀眾，每次大型活動前一星期均約有一萬人次瀏覽。

為配合第十五屆全國運動會和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會，警方在10月推出升級版「離場易」，主要有3方面的提升。

新版「離場易」將顯示即將舉行的十五運會及殘特奧會的賽事時間、地點及票務連結，方便觀眾獲取最新賽事資訊，同時可讓他們能夠提前規劃行程，避免活動當天有混亂。

其次，新增的簡易版介面專為的士業界和觀眾設計，提供了的士預計輪候時間和人數，幫助的士司機根據實際情況靈活調派車輛，確保的士供應充足，從而減少乘客的等待時間。此外，簡易版還展示了跨境巴士及特別巴士的相關資訊，進一步便利觀眾的離場選擇。

最後，新版「離場易」整體功能和介面亦有提升，網站現時提供特別巴士的預計開出時間、分類展示各種交通工具的資訊、新增即時推送消息功能，確保觀眾能隨時掌握最新動態。停車場的即時資訊和導航功能也已新增，幫助駕駛者提前了解附近停車場的空位情況，減少交通壓力。

警方稱，升級版網站推出當日錄得超過8,000人次使用，瀏覽量佔觀眾人數比率更是自推出網站以來最高。警方又說觀眾及的士司機均反映，升級版網站顯著提升了他們的使用體驗，並有助於更有效地應對活動散場時的人流管理。