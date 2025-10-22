全運會｜風帆港將歐令揚獲第5無緣正賽 帆船女將高文思同飲恨
撰文：趙子晉
出版：更新：
第十五屆粵港澳全運會帆船項目，在汕尾的廣東海上項目訓練中心上演，頭3日率先進行第一階段賽事，4名港將力爭晉級。
全運會｜香港隊運動員全名單 張家朗蔡俊彥主場爭金 何詩蓓復出
港隊滑浪風帆派出4人角逐iQFOiL級水翼帆板，鄭清然與馬君正獲得第二階段資格，歐令揚﹑張子悅則在資格賽爭晉級。在12輪賽事中，總成績前4名即可晉級，歐令揚在其中5場取得三甲，其中兩場第一名，惟最後以總成績第5名衝線，與正賽席位擦身而過。16歲﹑首戰全運會的張子悅則以第13名結束賽事，同樣無緣晉級。
颱風「風神」影響，位處汕尾的廣東海上項目訓練中心同樣吹起強風，代表港隊出戰男子愛爾卡7級（ILCA 7）的小將杰朗風（Peter Jessop），坦言是「生涯遇過最大的風浪」，他在7輪資格賽中獲得第10；女將高文思在女子愛爾卡6級（ILCA 6）發揮穩定，連續5場獲得第5及一場第4，可惜成績不足以讓她躋身前四。
WTT總決賽｜黃鎮廷杜凱琹見證混雙十年變遷 無懼競爭盼以排名入圍賽艇｜趙顯臻亞錦賽輕量級單人雙槳艇封王 港隊首日奪1金2銅學界D1游泳｜馬紫玲李芯瑤100自齊破紀錄 男女拔繼續無敵學界D1游泳｜文薈喬從密集賽程中學習 冀亞青運為港隊衝金乒乓亞錦賽｜港隊男團負中國史上首摘銀 陳顥樺力戰不敵王楚欽全運會｜擊劍項目反應熱烈將增線上發售門票 第三批次門票明發售全運會｜港隊派史上最大代表團 逾600健兒爭牌 馬會獎金上調5成香港對孟加拉｜前港足中場賽後點評 球員能力特點是否用得恰當亞洲盃外圍賽｜港足和孟加拉續居榜首 下輪主場鬥新加坡變生死戰