全運會｜風帆港將歐令揚獲第5無緣正賽　帆船女將高文思同飲恨

第十五屆粵港澳全運會帆船項目，在汕尾的廣東海上項目訓練中心上演，頭3日率先進行第一階段賽事，4名港將力爭晉級。



港隊滑浪風帆派出4人角逐iQFOiL級水翼帆板，鄭清然與馬君正獲得第二階段資格，歐令揚﹑張子悅則在資格賽爭晉級。在12輪賽事中，總成績前4名即可晉級，歐令揚在其中5場取得三甲，其中兩場第一名，惟最後以總成績第5名衝線，與正賽席位擦身而過。16歲﹑首戰全運會的張子悅則以第13名結束賽事，同樣無緣晉級。

張子悅。（中國香港風帆總會圖片）

歐令揚。（中國香港風帆總會圖片）

颱風「風神」影響，位處汕尾的廣東海上項目訓練中心同樣吹起強風，代表港隊出戰男子愛爾卡7級（ILCA 7）的小將杰朗風（Peter Jessop），坦言是「生涯遇過最大的風浪」，他在7輪資格賽中獲得第10；女將高文思在女子愛爾卡6級（ILCA 6）發揮穩定，連續5場獲得第5及一場第4，可惜成績不足以讓她躋身前四。

杰朗風。（中國香港帆船運動總會）