基孔肯雅熱｜鳳德邨禮賢會恩慈學校員工確診　研與本地個案關連

衞生署衞生防護中心今晚（27日）公布，本港今日錄得多3宗感染基孔肯雅熱的個案，包括一名居於慈雲山慈康邨，在鑽石山鳳德邨禮賢會恩慈學校工作的55歲女員工。中心指，由於患者在潛伏期內曾在深圳市及鳳德邨範圍活動，她的感染源頭有待確定，中心會對病毒進行基因分析，以判斷與昨天確診的首宗本地個案、居鳳德邨82歲婆婆是否有流行病學關連，調查仍在進行中。



另外兩名個案分別居住在東涌逸東邨以及將軍澳厚德邨，他們均曾於10月到訪廣東省城市。



衞生防護中心公佈，本港今日（27日）錄得多3宗感染基孔肯雅熱個案，包括一名在鳳德邨禮賢會恩慈學校工作的55歲女員工。（特殊學校概覽圖片）

衞生署10月26日公布首宗本地感染基孔肯雅熱患者居於鑽石山鳳德邨，確診的82歲婆婆居於雪鳳樓，與鳳德邨禮賢會恩慈學校相距只70米。（梁鵬威攝)

疑有蚊叮咬隱形患者再傳病毒給住鳳德邨首名本地患者

本港昨日出現首宗本地感染基孔肯雅熱個案，82歲女患者居於黃大仙鳳德邨。中心昨日指，鑑於患者的活動範圍主要局限於鳳德邨內，因此不排除有未確診的患者在區內，將病毒傳播給邨內的蚊，導致患者受感染。

禮賢會恩慈學校學校女員工本月中曾到汕尾及深圳 上周五發病昨求醫

中心透過主動查找懷疑個案時，發現鳳德邨禮賢會恩慈學校學校一名55歲女員工感染基孔肯雅熱。初步調查顯示，她於10月11日至12日到訪廣東省汕尾市，返港數天後，再於10月19日獨自到訪廣東省深圳市。她於上周五（24日）出現發燒、皮疹及關節痛，昨日（26日）傍晚到廣華醫院急症室求醫，中心接獲通報後即時安排患者進行檢測。

衞生防護中心分析學校女員工與首名患者病毒進行基因 判斷有否關連

該學校女員工居慈康邨，衞生防護中心指與她一同行到訪汕尾市的人士及她的三名家居接觸者暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。

由於患者在潛伏期內曾在深圳市及鳳德邨範圍活動，她的感染源頭有待確定，中心會對病毒進行基因分析，以判斷是否與昨天確診的本地個案有流行病學關連，調查仍在進行中。

確診的鳳德邨禮賢會恩慈學校女員工住在慈雲山慈邨，與學校相距300至420米。（房委會圖片）

首名患者居雪鳳樓 距禮賢會恩慈學校僅70米

首名本地患者、82歲婆婆居於鳳德邨雪鳳樓，與禮賢會恩慈學校十分接近，僅相距70米,為病毒傳播媒介白紋伊蚊可飛行距離（200米）。禮賢會恩慈學校與慈康邨相距300米至420米，超出白紋伊蚊可飛行距離。

衞生署衞生防護中心今日在鳳德商場二樓的醫護站，為出現相關症狀的當區居民進行抽血檢查。（政府新聞處圖片）

衞生防護中心鳳德商場設醫護站 今為7名出現症狀市民抽血檢查

另外，衞生防護中心由昨日起設立熱線（電話：2125 2373）及在鳳德商場二樓設立醫護站，為出現相關症狀的居民作評估。截至今日下午5時，中心已為約1,300居民作評估，其中七名出現相關症狀的市民接受抽血檢查，等候化驗結果期間，他們會按中心建議，使用含避蚊胺或其他有效活性成分的昆蟲驅避劑，以有效防蚊。熱線及醫護站會繼續每日由上午9時至下午8時運作。

衞生署衞生防護中心今日和黃大仙民政事務處在鳳德社區中心合辦教育講座，吸引過百名市民參與。（政府新聞處圖片）

第二宗個案涉及一名67歲男子，住所位於東涌逸東邨。（網上圖片）

東涌逸東邨男居民確診 佛山回港前夕發燒及關節痛

第二宗個案涉及一名67歲男子，住所位於東涌逸東邨。初步調查顯示，他於9月29日至10月24日獨自到訪廣東省佛山市。他於10月23日出現發燒及關節痛，翌日回港到北大嶼山醫院急症室求醫。他有三名家居接觸者，暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。

第三宗個案涉及一名76歲女子，住所位於將軍澳厚德邨。（網上圖片）

將軍澳厚德邨76歲婆婆發病多日 周日回港入急症室求醫

第三宗個案涉及一名76歲女子，住所位於將軍澳厚德邨。初步調查顯示，她於10月17日至26日獨自到訪廣東省廣州市及惠州市。她於10月22日出現發燒及關節痛，於當地醫院求醫。她於昨日（26日，星期日）回港，並到將軍澳醫院急症室求醫。她有兩名家居接觸者，暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。

3宗新增個案 暫2宗列輸入個案

三名病人均獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定，他們的血液樣本均對基孔肯雅病毒呈陽性反應。

由於上述67歲男子及76歲女子於潛伏期曾到訪廣東省，中心認為他們是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。中心會繼續進行流行病學調查，並已把個案通報廣東省衞生當局。