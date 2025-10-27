​維園年宵2026｜食環署：首日184個攤位經競投全部租出

維園農曆年宵市場攤位周一（27日）起公開競投，首日共180個濕貨攤位及4個快餐攤位，經競投後全部租出。



+ 8

首日約480人到場競投 濕貨攤位最高7.1萬元成交

食環署發言人表示，首日的公開競投由上午9時至下午約8時在荔枝角政府合署二樓禮堂舉行，吸引約480名市民到場。

濕貨攤位的成交價由6,530元至71,000元不等，平均競投價為23,910元。攤位的最高成交價為71,000元，接近底價6,530元的約10.9倍。濕貨攤位的總成交額為4,303,766元，而去年則為3,555,258元。

快餐攤位最高成交價23萬元 平均競投價逾16.3萬元

4個快餐攤位的成交價由13萬元至23萬元，平均競投價為163,750萬元，攤位底價則為120,470元。

維園年宵市場216個乾貨攤位，包括170個普通型乾貨攤位及46個大型乾貨攤位，將於周二（28日）及星期四（30日）上午9時起在同一場地進行公開競投。

最近維園銅鑼灣出入口的快餐攤位C檔最終以23萬元成交。(陳葦慈攝)

發言人提醒投得攤位人士，須遵守特許協議內所列的全部條款及規定，否則署方有權解除該特許協議，而獲許可人須即時將攤位騰空。