維園年宵2026｜食環署：首日184個攤位經競投全部租出
撰文：蕭通
出版：更新：
維園農曆年宵市場攤位周一（27日）起公開競投，首日共180個濕貨攤位及4個快餐攤位，經競投後全部租出。
+8
首日約480人到場競投 濕貨攤位最高7.1萬元成交
食環署發言人表示，首日的公開競投由上午9時至下午約8時在荔枝角政府合署二樓禮堂舉行，吸引約480名市民到場。
濕貨攤位的成交價由6,530元至71,000元不等，平均競投價為23,910元。攤位的最高成交價為71,000元，接近底價6,530元的約10.9倍。濕貨攤位的總成交額為4,303,766元，而去年則為3,555,258元。
快餐攤位最高成交價23萬元 平均競投價逾16.3萬元
4個快餐攤位的成交價由13萬元至23萬元，平均競投價為163,750萬元，攤位底價則為120,470元。
維園年宵市場216個乾貨攤位，包括170個普通型乾貨攤位及46個大型乾貨攤位，將於周二（28日）及星期四（30日）上午9時起在同一場地進行公開競投。
發言人提醒投得攤位人士，須遵守特許協議內所列的全部條款及規定，否則署方有權解除該特許協議，而獲許可人須即時將攤位騰空。
維園年宵濕貨檔暫最高成交7.1萬 蘭花大王縮皮檔減半：生意難做維園年宵2026｜熟食檔檔主看淡市道 各出奇招吸客 女僕賣抹茶？年宵2026｜維園檔王熟食檔23萬成交 按年升26% 高出底價約12萬年宵2026｜1788攤位10.27起分批競投 維園熟食檔底價$12萬同去年旺角新年夜市不再！初二食環駐路邊 街坊：凌晨3:45分仲有咩小販