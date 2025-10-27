年宵2026｜維園檔王熟食檔23萬成交　按年升26%　高出底價約12萬

2026年維多利亞公園年宵市場的400個年宵攤位，今日（27日）起公開競投，當中最接近維園銅鑼灣出入口的兩個快餐攤位，最終分別以23萬及15.5萬元成交，即來年「舖王」較對上一次高4.8萬元。



2026年維多利亞公園年宵市場的400個年宵攤位今日起公開競投。(陳葦慈攝)

最貴熟食檔成交價 高出底價約12萬元

明年維多利亞公園年宵市場400個攤位由今日起至30日，分批三日公開競投，4個快餐及73個濕貨攤位於早上競投，有近100人到場參與。最近維園銅鑼灣出入口的快餐攤位C檔交投最為激烈，歷經17口叫價，最終以23萬元成交，高出底價約12萬元，成為今年「舖王」，較2025年年宵同舖位的18萬元成交價升超過四分一。

旁邊的D檔是2025年「舖王」，卻淡靜不少，僅經歷6口叫價，終以15.5萬元成交，較2025年的18.2萬元跌超過一成。另外兩個位於天后出入口的快餐攤位A檔及B檔，分別歷經3口及2口叫價，最終成交價為14萬元及13萬元，較去年兩個攤位僅以底價120,470元投出多。

最近維園銅鑼灣出入口的快餐攤位C檔最終以23萬元成交。(陳葦慈攝)

食環署：規定要沙包加固檔口 防強風吹

食環署高級總監（行動）周錦洪表示，今年濕貨及快餐攤位競投氣氛與去年相約，但今年快餐攤位的成交價較去年高，稱有商戶認為市況向好。

周錦洪又提到，今年署方向使用竹棚及移動式帳篷的攤戶加入要求，規定他們需以沙包等加固檔口，以防止被強風吹倒。他續指，署方會與天文台保持聯繫，當有特別天氣情況出現時，盡快向攤戶發放相關訊息。他又相信安全指引足夠應付天氣變化，若實施安全指引後仍有強風吹到攤位倒塌的情況，署方會再作檢討。

2026年農曆年宵市場將於明年2月11日至17日，一連七日在14個地點舉行。（資料圖片／周令知攝）

年宵2026競投資訊

食環署表示，2026年農曆年宵市場攤位將於10月27日起分批公開競投。濕貨攤位競投底價為380元至6,530元，乾貨攤位底價為450元至8,540元，大型乾貨攤位底價為680元至12,810元，快餐攤位底價為2,290元至120,470元。與去年比較，各攤位底價無變。

銅鑼灣維多利亞公園年宵市場的攤位競投，將於10月27日、28日、30日在荔枝角政府合署二樓禮堂舉行，詳細資料如下：

攤位數目： 400個



競投日期： 10月27日（星期一）

上午時段： 快餐（A至D號攤位）、濕貨（217至289號攤位）

下午時段： 濕貨（290至396號攤位）

攤位底價： 快餐：120,470元；濕貨：6,530元



競投日期： 10月28日（星期二）

上午時段： 乾貨（1至59號攤位）

下午時段： 乾貨（60至138號攤位）

攤位底價： 乾貨（普通型）：8,540元；乾貨（大型）：12,810元



競投日期： 10月30日（星期四）

上午時段： 乾貨（139至216號攤位）

攤位底價： 乾貨（普通型）：8,540元



深水埗花墟公園競投將於10月28日至31日在荔枝角政府合署二樓禮堂舉行，詳細資料如下：

競投日期： 11月3日（星期一）

攤位數目： 136個

上午時段： 濕貨

下午時段： 快餐、乾貨

攤位底價： 濕貨：3,540元；快餐：17,480元；乾貨（普通型）：7,800元；乾貨（大型）： 11,700元



禁不利於國家安全、不道德，或不符合年宵市場宗旨項目

食環署表示，凡年滿十八歲或以上並通常居於香港的人士，均可參加農曆年宵市場攤位競投。投標者可競投多於一個攤位。投得攤位後，投標者須即時繳付成功出價的款額及親自以自己名義登記為有關攤位的獲許可人，並須即場簽署特許協議，否則會喪失獲得經營該攤位的權利。投得攤位的人士須遵守特許協議內所列的全部條款及規定，否則食環署有權解除該特許協議，而獲許可人須即時將攤位騰空。

食環署強調，倘署方認爲獲許可人在場地內為宣傳、推廣、陳列、展示或售賣准售商品而進行的活動是違法、不利於國家安全、不道德，或是不符合年宵市場的宗旨，食環署有權指示獲許可人停止有關活動，而獲許可人必須立即遵從署方指示。

今年年宵期間，曾有多個年宵市場的攤位被強風吹致倒塌。（資料圖片／何瑞芬攝）

當強烈季候風信號發出 攤位獲許可人需要採取加固措施

今年1月年宵期間，曾有多個年宵市場的攤位被強風吹致倒塌。食環署今次特別提到，如攤位使用活動式帳篷，須以適當配重物牢固固定。當天文台即將發出強烈季候風信號或生效時，攤位獲許可人須立即檢查攤位，並按需要採取加固措施。