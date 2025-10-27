維園年宵濕貨檔暫最高成交7.1萬　蘭花大王縮皮檔減半：生意難做

2026年維園年宵市場濕貨攤位今日（27日）公開競投，截至中午，暫時最高成交價格為7.1萬元。歷年都大手競投攤檔的「蘭花大王」楊小龍，去年競投時一擲22萬元、橫掃15檔濕貨攤位，但今年僅打算投七個檔口，稱「生意越嚟越難做」，因為本地種植成本較高，內地花攻港有不少影響。另一邊廂，有檔主去年推出內地培育的日本品種，大受歡迎，今年加倍入貨，又不惜超預算投檔口，對生意樂觀。



2026年維多利亞公園年宵市場的400個年宵攤位今日起公開競投。(陳葦慈攝)

千葉園創辦人楊小龍憶高峰期一年投18個檔口：𠵱家無啦

有「蘭花大王」之稱的千葉園創辦人楊小龍早上暫時用約三萬元投了兩個檔口，形容價錢還可以，稱今年競投氣氛正常，與往年相若。他去年曾表示目標投得10個檔位，今年就指只打算投7個檔位，稱人工越來越貴，「生意越嚟越難做」，公司伙記亦少了，故規模亦減，又憶起多年前高峰期曾一年投18個檔口，「但係𠵱家無啦」。

港種植成本高 內地年花搶生意

他又提到，在港種植成本高，「𠵱家啲人全部喺大陸一車一車落嚟，影響好大」。至於今年市道，他指港人不會因為經濟環境而不買年花，「但買大盆細盆有分別，之前經濟好咪買大大盤，𠵱家經濟差就買細啲」。他又指不會特別加價或減價，稱溫室種植多年，已控制成本，又稱現時最著重是研究種植「靚品種」，而非追求推出新品種，「而家啲品種多到太離譜」。

有「蘭花大王」之稱的千葉園創辦人楊小龍今年打算投七個檔口，較往年少，稱「生意越嚟越難做」。（林遠航攝）

蘇先生用了13.5萬元投得四個在十字路口的檔位，雖然比預期的約10萬元高，但他志在必得，稱「超咗少少都無所謂」，又預計來年市場向好。

有花檔今年推內地培育日本品種「東冠向山」受歡迎 2026乘勝狙擊

蘇先生過去主要賣蘭花，去年推出內地培育的日本品種「東冠向山」，大受歡迎，故今年亦加倍入貨，單是入貨成本已由50萬元增至100萬元。他又提到，知道市民會北上買年花，故今年訂價會更進取，「幫香港人用北上價錢買落嚟」。