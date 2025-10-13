年宵2026｜1788攤位10.27起分批競投　維園熟食檔底價$12萬同去年

2026年農曆年宵市場將於明年2月11日至17日，一連七日在14個地點舉行。食環署今日（9日）公布，915個濕貨攤位、647個乾貨攤位、26個快餐攤位將於本月27日起，分批公開競投。與去年比較，各攤位競投底價不變。



其中銅鑼灣維多利亞公園年宵市場的攤位競投，將於本月27日、28日及30日在荔枝角政府合署二樓禮堂舉行。快餐攤位底價為120,470元，濕貨攤位底價為6,530元，乾貨攤位底價則為8,540元。



2026年農曆年宵市場將於明年2月11日至17日，一連七日在14個地點舉行。（資料圖片／周令知攝）

濕貨攤位底價$380至$6530 乾貨攤位底價$450至$12810

食環署表示，2026年農曆年宵市場攤位將於10月27日起分批公開競投。濕貨攤位競投底價為380元至6,530元，乾貨攤位底價為450元至8,540元，大型乾貨攤位底價為680元至12,810元，快餐攤位底價為2,290元至120,470元。與去年比較，各攤位底價無變。

銅鑼灣維多利亞公園年宵市場的攤位競投，將於10月27日、28日、30日在荔枝角政府合署二樓禮堂舉行，詳細資料如下：

攤位數目： 400個



競投日期： 10月27日（星期一）

上午時段： 快餐（A至D號攤位）、濕貨（217至289號攤位）

下午時段： 濕貨（290至396號攤位）

攤位底價： 快餐：120,470元；濕貨：6,530元



競投日期： 10月28日（星期二）

上午時段： 乾貨（1至59號攤位）

下午時段： 乾貨（60至138號攤位）

攤位底價： 乾貨（普通型）：8,540元；乾貨（大型）：12,810元



競投日期： 10月30日（星期四）

上午時段： 乾貨（139至216號攤位）

攤位底價： 乾貨（普通型）：8,540元



深水埗花墟公園競投將於10月28日至31日在荔枝角政府合署二樓禮堂舉行，詳細資料如下：

競投日期： 11月3日（星期一）

攤位數目： 136個

上午時段： 濕貨

下午時段： 快餐、乾貨

攤位底價： 濕貨：3,540元；快餐：17,480元；乾貨（普通型）：7,800元；乾貨（大型）： 11,700元



禁不利於國家安全、不道德，或不符合年宵市場宗旨項目

食環署表示，凡年滿十八歲或以上並通常居於香港的人士，均可參加農曆年宵市場攤位競投。投標者可競投多於一個攤位。投得攤位後，投標者須即時繳付成功出價的款額及親自以自己名義登記為有關攤位的獲許可人，並須即場簽署特許協議，否則會喪失獲得經營該攤位的權利。投得攤位的人士須遵守特許協議內所列的全部條款及規定，否則食環署有權解除該特許協議，而獲許可人須即時將攤位騰空。

食環署強調，倘署方認爲獲許可人在場地內為宣傳、推廣、陳列、展示或售賣准售商品而進行的活動是違法、不利於國家安全、不道德，或是不符合年宵市場的宗旨，食環署有權指示獲許可人停止有關活動，而獲許可人必須立即遵從署方指示。

今年年宵期間，曾有多個年宵市場的攤位被強風吹致倒塌。（資料圖片／何瑞芬攝）

當強烈季候風信號發出 攤位獲許可人需要採取加固措施

今年1月年宵期間，曾有多個年宵市場的攤位被強風吹致倒塌。食環署今次特別提到，如攤位使用活動式帳篷，須以適當配重物牢固固定。當天文台即將發出強烈季候風信號或生效時，攤位獲許可人須立即檢查攤位，並按需要採取加固措施。