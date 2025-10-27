維園年宵2026｜熟食檔檔主看淡市道　各出奇招吸客　女僕賣抹茶？

2026年農曆年宵市場將於明年2月11日至17日，一連七日在14個地點舉行，當年維多利亞公園年宵市場的400個年宵攤位今（27日）起競投。四個快餐攤位中，有三個成交價都按年上升，而今年最貴的「舖王」成交價為23萬元，較今年初年宵高4.8萬元。不過，檔主均也看淡市道，又不約而同表示會推出新產品吸客。亦有檔主指，上次年宵用女僕主題吸客效果不俗，今次會複製上次經驗。



2026年維多利亞公園年宵市場的400個年宵攤位今日起公開競投。(陳葦慈攝)

最貴熟食檔成交價 高出底價約12萬元

明年維多利亞公園年宵市場400個攤位由今日起至30日，分批三日公開競投，4個快餐及73個濕貨攤位於早上競投，有近100人到場參與。最近維園銅鑼灣出入口的快餐攤位C檔交投最為激烈，歷經17口叫價，最終以23萬元成交，高出底價約12萬元，成為今年「舖王」，較2025年年宵同舖位的18萬元成交價升超過四分一。

最近維園銅鑼灣出入口的快餐攤位C檔最終以23萬元成交。(陳葦慈攝)

陳先生原計劃用30萬元包下維園年宵熟食A檔及C檔，未料今年近銅鑼灣的C檔成為「舖王」，最終僅以14萬元投得近天后站A檔。雖然今年A檔成交價格升了近2萬元，但陳先生認為，相比昔日「舖王」50多萬的價格來說，現時價格仍算低。

不敢加價改賣玻璃樽裝產品 檔主：市民消費最緊要講價錢

陳先生又提到，現在市道差、消費降低，市民消費「最緊要講價錢」，故不敢加價。被問到有何招數「吸客」，陳先生指今年除了一如以住售賣魚蛋、燒賣等食品外，會嘗試賣泰式小食，又稱會棄用即棄杯，改賣玻璃樽裝產品。

吳先生去年以18.2萬元的價格投得維園熟食D檔，今年則以15.5萬元再次投得。(陳葦慈攝)

明年再用女僕主題推銷 檔主：（今年年宵）啲客人都好好面口

吳先生去年以18.2萬元的價格投得D檔，今年則以15.5萬元再次投得。他指比他預期便宜，估計與市道差有關，又提到自己正經營的店鋪生意亦不如去年，預計年宵會有同樣情況，「希望生意同舊年差唔多」。他又提到，維園年宵較少內地客，希望政府可以加強對他們的宣傳。

被問到今年有何招數「吸客」，他指今年檔口則用女僕主題推銷，「啲客人都好好面口」，預計明年都會用同一方式吸引客人，又預告會推出抹茶鮮奶產品，但認為最重要都是員工的服務態度和食物的質素。

+ 6

年宵2026競投資訊

食環署表示，2026年農曆年宵市場攤位將於10月27日起分批公開競投。濕貨攤位競投底價為380元至6,530元，乾貨攤位底價為450元至8,540元，大型乾貨攤位底價為680元至12,810元，快餐攤位底價為2,290元至120,470元。與去年比較，各攤位底價無變。

銅鑼灣維多利亞公園年宵市場的攤位競投，將於10月27日、28日、30日在荔枝角政府合署二樓禮堂舉行，詳細資料如下：

攤位數目： 400個



競投日期： 10月27日（星期一）

上午時段： 快餐（A至D號攤位）、濕貨（217至289號攤位）

下午時段： 濕貨（290至396號攤位）

攤位底價： 快餐：120,470元；濕貨：6,530元



競投日期： 10月28日（星期二）

上午時段： 乾貨（1至59號攤位）

下午時段： 乾貨（60至138號攤位）

攤位底價： 乾貨（普通型）：8,540元；乾貨（大型）：12,810元



競投日期： 10月30日（星期四）

上午時段： 乾貨（139至216號攤位）

攤位底價： 乾貨（普通型）：8,540元



深水埗花墟公園競投將於10月28日至31日在荔枝角政府合署二樓禮堂舉行，詳細資料如下：

競投日期： 11月3日（星期一）

攤位數目： 136個

上午時段： 濕貨

下午時段： 快餐、乾貨

攤位底價： 濕貨：3,540元；快餐：17,480元；乾貨（普通型）：7,800元；乾貨（大型）： 11,700元

