一歲男嬰被放廚房致遭飯煲燙傷　女菲傭虐兒罪成　判囚7星期

菲律賓籍女傭在照顧1歲男嬰時，在廚房把男嬰放在地上，男嬰拉扯電線致電飯煲翻倒，令其手腳二度灼傷，並需作植皮手術。菲傭否認虐兒，經審訊後被裁定罪成，案件今（28日）在沙田裁判法院判刑，暫委裁判官江美儀稱，本案事主的傷勢比案例中嚴重，亦考慮到被告以後亦無法再在港任家傭，判她入獄7星期。



女被告NAVARRO, NORA CAMPOS，報稱家傭，被控一項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，指他於 2025年3月3日在沙田廣善街小瀝源北某室，身為超過16 歲而對1歲男童 X負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略 X，其方式相當可能導致 X 受到不必要的健康損害。

女被告NAVARRO, NORA CAMPOS在沙田法院被裁定虐兒罪成，被判囚7星期。（資料圖片)

事主右前臂需接受植皮手術

案情指，案發當日被告把男嬰X帶到廚房，並把他放在地上，其後X拉扯電線致電飯煲翻倒，導致其右手和左腳有淺二度灼傷，右前臂則有二度灼傷，需接受植皮手術。被告在事件中亦同告受傷。

求情稱非惡意傷害事主

辯方求情指，被告非惡意傷害，而是在照顧男嬰期間犯錯，才不小心令他受傷。辯方續指，被告因本案失去工作，她亦同告受傷，且她在罪成後已還押兩週，相信已受到教訓，望酌情判以非監禁式刑罰。

被告日後不能在港任家傭

江官判刑時指出，考慮到案情等因素，而被告亦沒有案底，日後也不可能繼續在香港任職家傭，故以8星期監禁為起點，酌情扣減一星期，判處被告7星期監禁。

案件編號：STCC891/2025