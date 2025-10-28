維園年宵2026｜顯理中學$3.4萬投得2攤位　賣綠色產品冀賺$4萬

明年維多利亞公園年宵市場共設400個攤位，今日（28日）為公開競投的第二日，今年競投氣氛非常激烈，首個競投已創出疫後乾貨檔最高價位。顯理中學早上派出數十名高中學生到場感受競投氣氛，最終合共以3.4萬元奪得兩個相連攤位，代表學生表示今早曾多次競投落敗，曾一度擔心無法參與明年的年宵市場；帶隊老師則透露，初步構思推出文創及綠色產品，目標利潤3至4萬元，將全數資助清貧學生。



另有檔主合共以6.2萬元投得兩個小型攤位，他表示沒想到今年競爭非常激烈，成交價較去年貴兩至三成，儘管今年各項成本飆升，寧願降低利潤也絕不會加價，期望能鼓勵港人留港消費，感受「家的感覺」。



明年維多利亞公園年宵市場共400個攤位，10月28日第二日公開競投其中138個乾貨攤位。（廖雁雄攝）

顯理中學派出數十名高中學生到場感受競投氣氛。（廖雁雄攝）

首個乾貨檔叫價36口以5.1萬元成交

明年維多利亞公園年宵市場設有400個攤位，食環署今日（28日）公開競投其中138個乾貨攤位。今年競投氣氛非常激烈，首個競投已創出疫後乾貨檔最高價位，經過36口叫價後以5.1萬元成交，相比去年高出2.72萬元，升1.14倍。

顯理中學奪近維園天后出入口2個相連攤位

位於北角城市花園的顯理中學，今日派出數十名高中學生到場感受競投氣氛。最終該校奪得兩個相連的攤位，分別是小型及大型攤位，編號為40號及41號，接近維園天后出入口，兩檔成交價同是1.7萬元，即合共3.4萬元。

余老師（左一）、就讀中五的羅同學（左三）及張同學（左四）。（廖雁雄攝）

連續第三年競投攤位 明年料推文創及綠色產品

帶隊的余老師表示，學校已連續第三年競投攤位，上次的主題為支持運動員，今次初步構思結合STEAM與中華文化，推出文創及綠色產品。他預計全校約120名學生參與年宵市場，除了讓他們體驗營商環境外，亦希望為社區帶來影響，並建立學校年宵的文化。

帶隊的余老師主要向中四學生教授選修科「企業、會計與財務概論」（BAFS）。（廖雁雄攝）

多次競投落敗 代表學生曾憂明年無法參與年宵市場

就讀中五的羅同學及張同學透露，每名參與同學合資1,000元，目前啟動資金約11萬元，適逢校內種植水耕植物的實驗室在數日前開幕，因此正設計植物產品，初步定價20至30元。他們又指，今早多次競投落敗，曾一度擔心無法參與明年的年宵市場。

都緊張㗎，因為其實都見尾聲，差唔多去到最尾，眼見後面啲檔可能投咗冇乜大用處，所以都擔心。好慶幸最後都投到，驚喜係萬幾蚊投到，因為第一檔成交五萬幾，都好驚。 顯理中學中五生羅同學

顯理中學的學生正設計植物產品，預備明年在維園年宵市場推出。（廖雁雄攝）

帶隊老師目標利潤3至4萬元 將全數捐助清貧學生

余老師補充指，觀察到學生在不斷進步，首年參與維園年宵市場成功「打和」，第二年則獲得一萬元利潤。他期望在累積過去兩年的經驗後，同學們懂得調整入貨量，並掌握顧客的喜好，推出更多元化的貨品，目標利潤3至4萬元，將全數捐進學校基金，以資助清貧學生。

該植物產品初步構思寫上由同學們創作的詩歌。（廖雁雄攝）

資深檔主︰今年競投異常激烈 成交價較去年貴兩三成

天然食品國際有限公司參與維園年宵市場逾14年，歷年主要投得2號或3號攤位，今年分別以2.6萬及3.6萬元，即合共6.2萬元，投得2號及7號小型攤位。代表陳先生表示，去年競投氣氛冷清，沒想到今年競投首個攤位已非常激烈，其後的成交價較去年貴兩至三成。

天然食品國際有限公司參與維園年宵市場逾14年，代表陳先生以6.2萬元投得兩個小型攤位。（廖雁雄攝）

降低利潤也不加價 鼓勵港人留港消費感受「家的感覺」

陳先生透露，公司主要出售賀年飾物，祝福港人新一年行好運，儘管今年各項成本飆升，包括攤位、員工薪金及電力等，但寧願降低利潤也絕不會加價，推出更多優惠吸客，例如中式、日式或西式鎖匙扣，一律售100元4個，期望鼓勵港人留港消費感受「家的感覺」。

𠵱家消費力真係比較差啲，大家都可能想過開心嘅新年，又唔想見到價錢咁貴，個個北上消費，想啲人喺香港好似家嘅感覺。始終香港年宵一年一度，有時選擇北上消費，都會諗不如呢個禮拜算啦，留返香港做年宵，我想做返呢樣嘢。 天然食品國際有限公司代表陳先生