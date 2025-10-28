年宵2026｜維園乾貨檔王5.1萬成交創疫後新高　同檔位按年升逾1倍

明年維多利亞公園年宵市場共設400個攤位，今日（28日）為公開競投的第二日。其中備受矚目、最接近銅鑼灣出入口的大型乾貨攤位，經過36口叫價後，最終以5.1萬元成交，相比去年高出2.72萬元，升1.14倍，並創出疫後最高的乾貨攤位成交價，惟對比疫情前的「乾貨檔王」仍低1.6萬元，相差23.8%。



上環懷舊糕餅店「砵仔王」第三代傳人黎先生表示，今年競爭氣氛非常激烈，原本預料競投價與去年相若，但考慮到家族已在這個攤位經營10多年，因此不願放棄。他估計受到港人北上消費影響，生意額或會下降，強調堅持下去只為傳揚日漸式微的中式傳統糕點。



明年維多利亞公園年宵市場共400個攤位，10月28日第二日公開競投其中138個乾貨攤位。（廖雁雄攝）

備受矚目、最接近銅鑼灣出入口的大型乾貨攤位，經過36口叫價後，最終以5.1萬元成交。（廖雁雄攝）

銅鑼灣出入口第一檔共36口叫價 成交價5.1萬元

明年維多利亞公園年宵市場設有400個攤位，食環署今日（28日）公開競投其中138個乾貨攤位。上午時段「打頭陣」競投的1號大型乾貨攤位，由於最接近維園銅鑼灣出入口，過去競爭較激烈，今年的底價為12,810元，最終以5.1萬元成交，即較底價高約3.8萬。

現場所見，初時共有3名競投者對1號攤位感興趣，叫價聲此起彼落，隨着競投價不斷遞增，33號競投者率先放棄叫價，變成60號及23競投者的「拉鋸戰」，最終經過36口叫價後，由23號競投者奪得攤位。

「砵仔王」第三代傳人黎先生成功競投1號攤位。（廖雁雄攝）

上環糕餅老店奪得1號檔 原預料競投價與去年相若

23號競技者黎先生是上環懷舊糕餅店「砵仔王」第三代傳人，該店已有約80年歷史。他表示今年競爭氣氛非常激烈，原本預料競投價與去年相若，殊不知遇到強勁的競爭對手，但考慮到家族已在1號攤位經營10多年，因此繼續與對手僵持，直至叫價逾5萬元奪得勝利。

由我屋企人嗰代已經做咗十幾年，去到呢一刻我當然唔想放棄啦。然後佢（競爭對手）都同我搶，佢都同我講試下Bid唔Bid到，最後我都成功攞到呢一檔。 「砵仔王」第三代傳人黎先生

黎先生為上環懷舊糕餅店「砵仔王」第三代傳人。（廖雁雄攝）

料港人北上消費或影響生意 堅持下去只為傳揚傳統糕點

黎先生估計，受到港人假期北上消費玩樂影響，生意額或會出現下降，但他強調不會加價，堅持下去只為傳揚日漸式微的中式傳統糕點，讓小朋友品嚐市面不常見的砵仔糕、糖蔥餅、冰糖葫蘆、花煎餅及龍鬚糖等。

此外，黎先生也投得12號小型乾貨攤位，成交價16,100元，主要出售開運符、風水擺設等應節貨品。他並透露會推出新口味糕點，包括開心果碎糖蔥餅等。

同一位置乾貨檔上次成交價2.38萬元 按年升1.14倍

翻查資料，去年維園年宵市場的「乾貨檔王」為位於十字路口的163號攤位，成交價4.9萬元，1號攤位則以23,800元成交。後者由黎先生的姨姨鍾小姐奪得，當時她表示2023年叫價4萬元才投得這個攤位，最高紀錄達12萬元，形容「未試過咁低」。

疫情前「乾貨檔王」成交價6.7萬元 今年創疫後新高仍跌約24%

至於新冠疫情前的2019年維園年宵市場，「乾貨檔王」為30號攤位，成交價6.7萬元，但已創當時7年新低。其後2020年至2023年維園年宵因實施社交距離措施，不設乾貨攤位。

換言之，今年最高價的乾貨攤位較去年高出2.72萬元，升1.14倍，暫時是疫情後的「乾貨檔王」。但對比疫情前的2019年仍低1.6萬元，跌幅達23.8%。