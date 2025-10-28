今日新聞8分鐘｜蔡天鳳前家姑瞞子行蹤囚1.5年｜藏毒男撞警署大閘

車CAM︱粉嶺公路電動單車逆線 橫越3線險撞車 網民斥：害人不淺

粉嶺公路驚見電動單車逆線行駛，網上流傳事發時的車CAM片段。影片顯示時間為今日（27日）早上7時04分，可見一輛私家車當時正沿快線往新田方向行駛，至金錢村何東學校對開時，驚見一名男子騎著電動單車逆線迎面而行，私家車馬上減慢並向右扭過電動單車，幸未釀成意外。電動單車隨即切線至中線，當男騎士打算再切線到左線時，發片司機立即響咹警示。從另一個角度的車CAM片段見到，電動單車最終橫越3條行車線，沿左線往上水方向行駛，影片到此結束。

皇后山邨情侶爭執 35歲女子涉誤殺男友被捕

警方周二（10月21日）晚上11時36分接獲報案，指一名35歲男子倒臥在皇后山邨皇匯樓一單位內。人員接報到場，事主昏迷被送往北區醫院治理，於周三（10月22日）凌晨零時40分被證實死亡。該名男子身上有經縫合的傷口，初步調查得知他曾於上周六（10月18日）自行到醫院求醫，聲稱刀傷由自己造成，並在接受治療後出院。

經深入調查後，警方懷疑刀傷由死者的女友造成，並在上周五（24日）於上水區以涉嫌誤殺拘捕一名35歲女子，她已被暫控一項「誤殺」罪，案件於今日（27日）下午於粉嶺法院提堂。據知，二人曾因感情問題發生爭執。警方昨日（26日）將案件由「送院時死亡」改列「誤殺」，案件正由大埔警區重案組調查。

警油尖打擊違泊拘2司機 本年首9個月共發逾15萬張牛肉乾

油尖警區聯同西九龍總區交通部人員昨日（27日）在區內進行代號「動天」（MOVESKY）的打擊區內違例泊車黑點行動，拘捕2名司機。警方指，油尖警區今年頭9個月，共發出155,650張定額罰款通知書，以現時罰款$320計算，共罰近$5000萬元。

屯門警署疑遭蓄意撞閘 私家車司機棄車逃 終被警方逮捕

屯門警署發生被人用車撞閘案件。一名33歲男子駕車撞向屯門警署閘門後棄車逃走，逃去友愛邨時又自行報案稱擔心家人被KK園帶走，警方到場調查，發現男子語無倫次，人員在他駕駛的車內發現懷疑毒品，及後將其拘捕，並帶返警署調查。

堅尼地城空載綠Van溜前直剷便利店 司機救車不果跌倒 2女子受驚

堅尼地城發生交通意外。今日（28日）下午1時40分，一輛綠色專線小巴在士美菲路及科士街交界，懷疑失控，直剷路口一間便利店，便利店玻璃碎裂，店內貨物散落一地。

小巴66歲姓香男司機腰背擦傷清醒，被帶上警車接受調查。現場另有一對分別91歲姓鍾和66歲姓文的母女途人受驚不適，經治理後亦拒絕送院。

蔡天鳳前家姑瞞子行蹤罪成 官稱說明慈母多敗兒道理 囚18個月

名媛蔡天鳳（Abby Choi）2023年突告失蹤後，警方欲與其前夫鄺港智聯絡，惟鄺當時因曾涉盜竊案被通緝，鄺母李瑞香涉誤導警員稱她不知其子去向，事後卻被發現她與子同住於蔡名下的單位，李更曾致電蔡母自稱「身有屎」，著蔡母不要向警方披露與其子有聯絡。李早前在區域法院被裁定妨礙司法公正罪成，法官陳廣池今(28日)判刑時形容本案正好說明「慈母多敗兒」的道理，並指若李能大義滅親，或可免兒子一錯再錯，判李入獄18個月。

許紹雄逝世｜家人透露因癌症引發機能衰竭 在親友陪伴下安祥離開

人稱「Benz哥」的資深藝人許紹雄今日 (28日) 病逝，終年76歲。其家人透過Benz哥好友黎芷珊向傳媒公布，許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭於今日凌晨2:30安詳離世。

雙非子疑醫療事故致腦癱 醫委會終止聆訊 稱秘書處拖15年致不公

一對內地夫婦2009年來港於浸會醫院產子，兒子出生3日後癲癇，其後腦癱及四肢殘障，未能自理。夫婦2010年向醫務委員會投訴涉事醫生薛守智，原定2016年展開研訊，當時應涉事醫生要求押後研訊。醫委會之後一直未有定出新日期，至去年兩夫婦召開記者會及透過律師去信醫委會，經排期後終於今月展開研訊。

控罪指薛守智醫生在病人新生兒癲癇發作後，未有進行必要且即時的檢查或調查。醫委會主席鄧惠瓊今（28日）於研訊表示，秘書處未能解釋為何拖延案件多年，令針對被告的研訊「具壓迫性和濫用性」，造成不公，故決定終止，同時禁止秘書繼續紀律調查案件。

立法會選舉｜江玉歡棄選後重投新民黨 葉劉：新民黨論政質素更高

新民黨主席葉劉淑儀今天（28日）公布，選委界立法會議員江玉歡重投新民黨，形容她與副主席黎棟國兩名法律專家協助下，新民黨來屆立法會議員必定能將立法會的立法工作做得更好，讓議會論政質素更上一層樓。江玉歡憶起自己2014年加入新民黨，更曾代表該黨出選區議會，形容大家理念最契合，如今在新民黨看到了傳承，也看到了希望，於是下定決心回來新民黨這個「老家」。

江玉歡上周三（22日）宣布棄選時，曾被問到會否考慮加入政黨，當時她留下伏線，指「未決定」。值得一提的是，葉劉淑儀10月17日在內委會閉幕後與江玉歡交談，葉劉多次流淚，黎棟國上前與葉劉握手，未知與江玉歡重投新民黨是否有關。

美日元首會晤 白宮：高市早苗將提名特朗普角逐諾貝爾和平獎

日本新任首相高市早苗（10月28日）在東京會見美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），就貿易及安全問題舉行會談。白宮發言人萊維特（Caroline Leavitt）表示，高市早苗將提名特朗普競逐諾貝爾和平獎。