蔡天鳳前家姑瞞子行蹤罪成　官稱說明慈母多敗兒道理　囚18個月

名媛蔡天鳳（Abby Choi）2023年突告失蹤後，警方欲與其前夫鄺港智聯絡，惟鄺當時因曾涉盜竊案被通緝，鄺母李瑞香涉誤導警員稱她不知其子去向，事後卻被發現她與子同住於蔡名下的單位，李更曾致電蔡母自稱「身有屎」，著蔡母不要向警方披露與其子有聯絡。李早前在區域法院被裁定妨礙司法公正罪成，法官陳廣池今(28日)判刑時形容本案正好說明「慈母多敗兒」的道理，並指若李能大義滅親，或可免兒子一錯再錯，判李入獄18個月。



女被告李瑞香，65歲，退休，被控於2023年2月22至23日，妨礙和阻撓警方對鄺港智的調查和拘捕，包括催促鄺港智離開即將被調查的地點；向警方提供虛假或誤導資料，建議張燕花不向警方提供資料等。

被告李瑞香早前被裁定妨礙司法公正罪成。(朱棨新攝)

蔡天鳳於2023年2月失蹤，警方欲聯絡其前夫鄺港智時，發生了本案。(網上圖片)

蔡天鳳前夫鄺港智2015年曾涉盜竊案，因未到庭應訊而被法庭通緝。（網上圖片)

鄺被通緝多年但仍常在香港出現

陳官判刑時指，鄺干犯的罪行是盜竊案，並非蔡天鳳的失蹤案，強調本案在某程度上，和蔡失蹤案有密切關連，但判刑的基礎則是本案案情。法官稱，鄺港智被通緝多年，期間常在香港出現。在2023年2月12至22日、即案發前10多天，涉案加多利山單位的閉路電視便拍到鄺出現38次。他在案發前多年間，如同未有被警方通緝，蔡母亦指鄺常到內地海南。警方因蔡的案件而加快尋找鄺，若單是以盜竊案為行動基礎，鄺大有可能不會在案發後兩天、即2023年2月25日被捕。

護子心切非求情理由更不是辯解

法官斥責，李瑞香的行為是對司法制度和社會公義作出衝擊和蔑視，強調護子心切不應是求情理由，也不是犯案的辯解。法官稱，若李能大義滅親，避免兒子一錯再錯，勸兒子面對盜竊罪行，很多事情都未必會發生。本案亦實實在在地說了「慈母多敗兒」的道理，而可悲地一個互相扶持的家庭最終破碎。

若鄺又成功潛逃相信會逃之夭夭

此外，李犯案明顯是想鄺盡快離開加多利山單位，甚至離港「避風頭」。若鄺最終成功潛逃，法官認為他會逃之夭夭。李亦嘗試著蔡母，不要向警方提供進一步資訊，甚至成為證人，法官指判刑要有阻嚇力，以反映對此類罪行的不齒，最終判李監禁18月。

法官陳廣池指本案實實在在地說了慈母多敗兒的道理。

辯方求情提及潘巧賢案

辯方早前呈上書面求情，指李瑞香因護子心切犯案，她沒有任何得益。她因本案已被批評和唾罵，其壓力百上加斤。對於辯方亦提及林舜和潘巧賢涉協助鄺港智潛逃、被判囚6個月的九龍城裁判法院案件，並認為該案較本案嚴重。控方今在庭上回應指該案對本案判刑的參考價值不大，亦不同意該案較本案嚴重，因該案的被告犯案手法間接，最終亦沒有成功，但李犯案手法直接，並有催促鄺盡快離開，鄺最終亦有離開。

林舜涉曾協助鄺港智潛逃，早前被裁定妨礙司法公正罪成，被判囚6個月。。(陳蓉攝)

潘巧賢(前)涉曾協助鄺港智潛逃，早前被裁定妨礙司法公正罪成，被判囚6個月。(盧翊銘攝)

鄺港智因涉盜竊案2015年起被通緝

案情指，鄺港智曾涉盜竊案，其案件原定於2015年年底開審。但他於同年8月棄保潛逃，因此被通緝。警員於2017年3月，到李瑞香和其夫鄺球於將軍澳尚德邨住所。警員向李表明來意，並著李若見到或聯絡到鄺港智，要通知警方。

蔡與鄺由中學同學變情侶

蔡天鳳的母親張燕花在庭上透露，蔡和鄺是中學同學，後來兩人拍拖，鄺16歲時已搬入張當時於黃埔花園的單位同住。蔡和鄺其後結婚，育有一子一女。兩人於2017年離婚，蔡和譚仔雲南米線創辦人的兒子譚方駿結婚。

蔡天鳳母親張燕花(右)作供時透露了不少蔡家與鄺家的關係。(朱棨新攝)

李每月收5至40萬照顧孫兒

但蔡與鄺仍保持聯絡，她並購入加多利山嘉道理道Kadooria一單位，讓她與鄺所有的一對子女居住。李亦住在單位，並每月收5至40萬「人工」照顧孫兒。蔡母又指，鄺家就孫兒的洗費，「一蚊都無出過」，而加多利山的單位，是蔡父出資購買，單位開支則由蔡天鳳支付。

閉路電視拍到李催促鄺盡快離開

蔡母稱她與女兒平日每天都會聯絡，惟在2023年2月21日下午2時45分後便找不到女兒。她和譚方駿晚上11時報警，她亦曾與鄺港智通電話，鄺知她報警後不斷怪責張。加多利山單位的客廳和廚房均安裝具錄音功能的閉路電視鏡頭，片段拍到鄺與張晚上通電話後，凌晨時分便拿袋離開，李送他出門時曾說：「我好驚呀﹗」和「快啲行啦﹗」。

曾致電蔡媽著勿提有與鄺聯絡

警方曾在同月23日到李住處的會所與李會面，但李拒絕透露有關鄺港智的消息，她又指鄺甚少與她聯絡，也沒有回港。同日下午，李致電張時提到：「係我身有屎呀….你都知Alex乜嘢事架啦。」又向蔡母說：「你話冇同我個仔聯絡，你可以講無架嘛。」李致電的過程，亦被家中的閉路電視拍下。

警方事後發現李的手機曾與鄺港智通訊達127次。

案件編號：DCCC140/2024