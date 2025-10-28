立法會選舉｜江玉歡棄選後重投新民黨　葉劉：新民黨論政質素更高

新民黨主席葉劉淑儀今天（28日）公布，選委界立法會議員江玉歡重投新民黨，形容她與副主席黎棟國兩名法律專家協助下，新民黨來屆立法會議員必定能將立法會的立法工作做得更好，讓議會論政質素更上一層樓。江玉歡憶起自己2014年加入新民黨，更曾代表該黨出選區議會，形容大家理念最契合，如今在新民黨看到了傳承，也看到了希望，於是下定決心回來新民黨這個「老家」。



江玉歡上周三（22日）宣布棄選時，曾被問到會否考慮加入政黨，當時她留下伏線，指「未決定」。值我一提的是，葉劉淑儀10月17日在內委會閉幕後與江玉歡交談，葉劉多次流淚，黎棟國上前與葉劉握手，未知與江玉歡重投新民黨是否有關。



葉劉淑儀今天（28日）公布，選委界立法會江玉歡重投新民黨。

江玉歡十年前曾代表新民黨出戰康山區議員

葉劉淑儀在Facebook以「老拍檔」形容江玉歡，高興闊別多年後江玉歡重回新民黨「大家庭」。江玉歡十多年前已是新民黨黨員，2015年區議會選舉代表該黨披甲上陣，出選港島東康山選區。當時她取得1,814票高票落敗，雖然未能贏得議席，但其得票已是建制派歷年來在康山區最高票。

10月22日，選委界立法會議員江玉歡宣布棄連任至下屆立法會。（廖雁雄攝）

江玉歡棄選後答應葉劉全力支持新民黨

江玉歡公布不競逐連任後，葉劉淑儀說她隨即答應全力支持新民黨，並樂意協助該黨一眾連任及新科議員。葉劉引述江玉歡早前指與黎棟國是「立法雙雄」，「以法案委員會為家」，深信新民黨來屆立法會議員在兩位法律專家協助下，必定能將立法會的立法工作做得更好，讓議會論政質素更上一層樓。

江玉歡憶2014年加入新民黨：理念最契合

江玉歡隨後在Facebook以「再拼一次，我回來了」撰文，形容重返新民黨是回到她服務社會、政治參與的初心起點。她憶起與新民黨的緣份要追溯至2014年，當時她正修讀公共行政碩士課程，學習過程中意識到單純的理論知識並不足夠，若要真正理解公共事務，為社會作出實質貢獻，就必須親身參與其中。

在眾多政黨中，我發現新民黨的理念與我最為契合，於是決定加入。我十分感恩葉太（葉劉淑儀女士）當時給予我這個毫無政治經驗的年輕人一個寶貴機會，讓我從康山開始，踏上了服務社區的第一步。 江玉歡

江玉歡表示，服務社區一段時間後，2015年代表新民黨參加區議會選舉，形容當時是一場硬仗，儘管最終與議席擦肩而過，但作為一名初出茅廬的「政治素人」，每一張選票都代表著一份沉甸甸的認同與期許，給她莫大的鼓舞。選舉過後，基於個人規劃，她選擇暫時離開政壇，重回法律專業崗位沉澱、積累，但服務社會的心願，從未熄滅。

10月22日，立法會議員江玉歡宣布不會競逐連任。（王晉璇攝）

我始終相信，Never say never，凡事皆有無限可能。 江玉歡

時至今日，立法會換屆選舉到來，她說見到新民黨港島區的候選人，想起自己曾經在港島參選，也是一個長期在港島生活的居民，看到他們為社區努力的身影和政治理念，看到了傳承，也看到了希望，於是下定決心是時候回來了，形容回到新民黨這個「老家」，與大家並肩作戰。江玉歡稱希望傾盡全力，支持新民黨的港島區候選人。

葉劉流淚與江玉歡重投新民黨有關？

江玉歡上周三（22日）宣布棄選時，被問到會否考慮加入政黨，當時她留下伏線。她回應稱「未決定」。值得一提的是，10月17日內委會會議結束後，各議員紛紛離席，惟《香港01》發現葉劉淑儀未有即時離開，更多次流淚，江玉歡當時與葉劉交談，黎棟國在旁等待，期間江玉歡搭了搭葉劉的膊頭，又走前與黎棟國握手。

10月25日，葉劉淑儀領導的新民黨公布第八屆立法會參選名單。（夏家朗攝）

葉劉曾點名讚江玉歡

葉劉淑儀在本屆議會上任之初，曾在報章專訪中公開點名稱讚江玉歡，說「例如江玉歡這些議員是需要的，特別無咗聲大夾惡反對派，係應該有人做所謂抽掅政府的工作，否則政府官員會變得鬆散，以為乜嘢都過，唔可以咁樣。」