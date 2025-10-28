基孔肯雅熱｜21受評估居民現輕微病徵　鳳德邨患者感染源頭待確定

本港前日（26日）出現首宗本地感染基孔肯雅熱個案，涉及一名82歲居於黃大仙鳳德邨雪鳳樓女居民，衞生署衞生防護中心同日起設立熱線及於鳳德商場二樓的醫護站。由前日至今（28日)下午5時，中心已為約2,100名居民作評估，當中發現21名出現輕微病徵的市民，中心已安排他們接受抽血檢查，化驗工作正陸續進行，暫時已完成檢驗的樣本全部對基孔肯雅病毒呈陰性。



至於昨日確診的一名居於慈雲山慈康邨、在鑽石山鳳德邨禮賢會恩慈學校工作的55歲女員工，中心表示其感染源頭有待確定，病毒基因分析工作仍在進行。



一名在鳳德邨禮賢會恩慈學校工作的55歲女員工確診基孔肯雅熱，衞生防護中心正化驗其與邨內的首名本地患者，是否有醫學關連。（梁鵬威攝）

衞生防護中心表示，本港今年累計錄得50宗基孔肯雅熱確診個案，包括一宗屬本地個案、48宗屬輸入個案。

居於慈雲山慈康邨、在鑽石山鳳德邨禮賢會恩慈學校工作的55歲確診女員工，由於患者在潛伏期內曾在深圳市及鳳德邨範圍活動，她的感染源頭有待確定，中心會對病毒進行基因分析，以判斷與前日確診的首宗本地個案、居鳳德邨82歲婆婆是否有流行病學關連，調查仍在進行中。

衞生署10月26日公布首宗本地感染基孔肯雅熱患者居於鑽石山鳳德邨，確診的82歲婆婆居於雪鳳樓，與鳳德邨禮賢會恩慈學校相距只70米。（梁鵬威攝)

此由前日至今日下午5時，中心已透過設於鳳德商場二樓的醫護站及熱線電話為約2,100名居民作評估，當中發現21名出現輕微病徵的市民，中心已安排他們接受抽血檢查，化驗工作正陸續進行，暫時已完成檢驗的樣本全部對基孔肯雅病毒呈陰性。

防護中心表示，自2025年初至9月30日，全球40個國家／地區呈報了445,271宗基孔肯雅熱病例及155宗相關死亡個案。個案分布在美洲、非洲、亞洲及歐洲。現時全球多國正爆發基孔肯雅熱，市民外遊前必須注意當地情況。

根據廣東省疾病預防控制局的資訊，過去一周（10月19日至25日）廣東省新增868宗基孔肯雅熱個案，較對上一周（10月12日至18日）的2,086宗顯著下降。上周大部分個案（199宗）在江門巿錄得，其次為佛山（130宗）、廣州（124宗）及深圳（102宗）。全部均為輕症病例，沒有嚴重或死亡個案。

衞生署衞生防護中心10月27日在鳳德商場二樓的醫護站，為出現相關症狀的當區居民進行抽血檢查。（政府新聞處圖片）

食環署聯同相關部門自今年7月起已在全港各區全面加強控蚊工作，至今一直持續。其中，食環署已對早前所有輸入個案進行病媒調查及針對性滅蚊工作。因應出現本地個案，食環署已立即採取跟進行動，包括：

．在相關地點附近250米範圍內樹木茂密的地點進行密集式霧化處理工作，以殺滅成蚊；

．巡查上述地點，清理積水，施放殺蟲劑及清除遺棄的水載容器，以防止蚊子滋生；及

．加強宣傳教育，包括舉辦健康講座、設置流動教育中心及派發宣傳單張等。

．上述措施會持續進行。此外，政府會在現有強化措施的基礎上，進一步加強全港控蚊工作。

