六合彩結果｜頭獎一注獨中派彩5156萬　即睇7個攪出號碼

【10月28日六合彩結果】六合彩自10月11日晚攪珠有人中頭獎後，之後連續六期都無出現幸運兒，多寶累積增至近4,050萬元（40,486,701元）。六合彩今晚（28日）攪珠，馬會估計若頭獎10元一注獨中，幸運兒可得巨額彩金5,000萬元。



投注晚上9時15截止，總投注額超過9,600萬元（96,795,900元）。馬會公布，今晚有一注中頭獎，派彩51,565,110元，幸運兒獨攬全部彩金。



10月28日六合彩攪珠，頭獎若一注獨中料可得5,000萬元。葵芳投注站晚上，有市民放工後來買彩票。（歐陽德浩攝）

今晚攪出號碼為：4、7、15、21、45、46；特別號碼為：24

10月28日六合彩攪珠結果。 (馬會直播截圖）

馬會公布，今晚終止六期無人中頭獎，有一注中，派彩51,565,110元；二獎有2.5中，每10元派彩1,477,120元；三獎有162注中，每10元派彩60,780元。

六合彩10月28日攪珠派彩結果。(馬會網頁截圖)

累計攪出最多次數五個號碼：30、49、24、22、13

49個號碼累積攪出次數，截至10月25日攪珠，共有三個號碼攪出超過500次，「一哥」仍然是30號，共出現509次，但只領先49號多3次；排第三位為24號，攪出501次；第四位為22號，攪出495次；第五位為攪出490次的13號；7號以483次排第六，比1號及35號多一次。

六大冷門號碼依次不變：19、41、23、25、5、43

19號以攪出428次居尾，續為最冷門號碼，其次為41號（攪出435次）、23號及25號分別尾三位及尾四位，各攪出438次及439次，5號及43號以攪出444次排尾五位。

六合彩截至10月25日各號碼攪出次數統計，30號（攪出509次）及49號（攪出506次）佔首兩席位。 （馬會網頁圖片）

屯門市廣場投注站售出多一張頭奬彩票 威脅中環士丹利街投注站地位

截至6月30日，今年上半年內有兩個運投注站共售出三張六合彩頭奬彩票，當中上水石湖墟投注站賣出兩張，累計增至35張，與九龍灣德福及大埔廣場投注站並列第七位。

餘下一張出自屯門市廣場投注站，累計有45張，比最旺的中環士丹利街投注站只少兩張，而丹利街投注站仍以售出47張六合彩頭奬彩票居榜首。

截至6月30日累計售出頭獎彩票的十大幸運投注站。（馬會網頁圖片）

