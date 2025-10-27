基孔肯雅熱｜政府召跨部門會議　食環署將在重陽節加強墳場防蚊

本港昨日（26日）錄得首宗本地感染基孔肯雅熱的個案，環境及生態局今(27日)與衞生防護中心、食環署、民政事務總署、房屋署召開特別會議，敦促各相關部門在其所屬範疇內加強防蚊滅蚊。



重陽節（29日)將至，食環署指會加強轄下公眾墳場及骨灰安置所的潔淨及防治蚊患工作，並呼籲市民掃墓後要清除積水及清理垃圾，避免蚊蟲滋生；飯盒、飲品罐、膠袋及化寶鐵桶等容器亦要妥善清理。



環境及生態局今與衞生防護中心、食環署、民政事務總署、房屋署等部門召開特別會議，敦促各相關部門在其所屬範疇內加強防蚊滅蚊。（環境及生態局提供）

衞生署10月26日公布出現首宗本地感染基孔肯雅熱個案，患者居於鑽石山鳳德邨，屋苑對面的龍蟠苑即有人員噴滅蚊煙霧。（梁鵬威攝)

衞生防護中心指，本港今年錄得47宗基孔肯雅熱個案，除了一名有長期病患的男患者病逝之外，其餘個案均為輕症。中心於昨日錄得首宗基孔肯雅熱本地個案。鑑於患者的活動範圍主要局限於黃大仙鳳德邨內，因此，中心不排除有未確診的患者在區內，將病毒傳播給邨內的蚊蟲，導致患者受感染。

中心指，會聯同政府多個部門和相關機構採取跟進防控措施，包括為個案的家居接觸者或共同暴露於感染源頭的人士提供醫學監察及健康建議，如他們出現相關病徵，中心會安排化驗檢測。中心於昨日起在鳳德商場二樓設醫護站，為出現相關症狀的居民作評估，亦已設立查詢熱線（電話：2125 2373），以及舉行網上及實體教育講座。

中心亦已聯同食環署人員實地視察患者家居一帶的地點，進行病媒調查及滅蚊，減低本地傳播的風險。此外，中心已發信給醫生、醫院、學校及院舍，講解基孔肯雅熱的最新情況，並提醒他們提高警覺。

食環署指，已針對本地個案，在相關地點附近250米範圍內樹木茂密的地點進行密集式霧化處理工作，以殺滅成蚊；巡查上述地點，清理積水，施放殺蟲劑和清除遺棄的水載容器，以防止蚊子滋生；及加強宣傳教育，包括舉辦健康講座、設置流動教育中心及派發宣傳單張等。食環署亦會加強巡查建築地盤及工地，以及私人住宅，對發現蚊子滋生的違規情況採取執法行動。

重陽節期間，食環署會加強轄下各公眾墳場及骨灰安置所的潔淨及防治蚊患工作，並呼籲市民合作，掃墓後要清除積水及清理垃圾，避免蚊蟲滋生；飯盒、飲品罐、膠袋及化寶鐵桶等容器亦要妥善清理；亦已通知私人墳場負責人，促請他們採取相應的防蚊措施。