詐騙｜有受害人被銀行拒過數予騙徒　竟再找多3間堅持要付款

詐騙案不絕，受害人身陷其中也不知。



警方表示，過往一年持續與金管局及銀行業合作，包括開放更多「防騙視伏器」數據予銀行及儲值卡支付工具營辦商，當業界發現可疑交易時，可即時提醒潛在受害人或尋求警方協助。



銀行及儲值卡支付工具營辦商共同監察可疑戶口交易

今年4月起，警方開放更多「防騙視伏器」數據予銀行及儲值卡支付工具營辦商，業界監察被標示為可疑的戶口交易，當發現可疑交易時，即時提醒潛在受害人或尋求警方協助。截至9月底，已有16間金融機構參與試行計劃，提前發現可疑傀儡戶口或懷疑受騙市民，目標年底覆蓋28間零售銀行及5間主要儲值支付工具持牌人。

銀行業暫停80名高風險受騙人士交易

金管局持續向銀行更新防騙措施，包括去年12月要求銀行針對授權支付騙案建立動態詐騙交監控系統， 其後發出進一步指引，列明保障客戶及打擊傀儡戶口的做法。過去6個月，在警方協助下，銀行業已喚醒80名高風險受騙人士，停止再支付予詐騙分子。

金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏表示，該批受害人大多誤墮投資、網戀等騙案，又指有人被銀行暫停向騙徒過數後，再嘗試向另3間銀行支付，最終均被拒絕，避免損失，他提醒市民勿掉以輕心。

警方表示，銀行及警方透過實時偵測及騙案預警識別到的詐騙宗數，今年首9個月錄得2,600多宗，按年增1.6倍。銀行及警方主動識別及介入的個案佔整體個案的比例，由去年首9個月的3.2%，升至今年同期的8.4%，平均損失金額由111萬元，下降三成至今年年同期的79萬元。

11.3起容許銀行分享個人帳戶資料 應對詐騙及傀儡戶口

立法會今年6月通過《2025年銀行業（修訂）條例草案》，在現有企業帳戶資料分享的基礎上，容許銀行之間在特定情況下分享個人帳戶資料，以應對詐騙及傀儡戶口的情況。條例將於11月3日生效，具體操作指引將於短期內刊憲公布。

陳景宏解釋，以往銀行主要分享企業資料，未來將會分享個人客戶的資料。指引列明銀行須制定合適政策及程序，確保分享的資料得到保密，包括列明哪些職員有權限處理資訊分享；分享的客戶資料只能作預防及偵測罪行，不得作推銷用途。

限制在兩個指定平台分享資料 10間銀行已參與涉75%個人戶口

陳景宏續指，所有資料分享只能過在兩個指定平台進行，包括由警方運作的FINEST、以及由香港銀行同業結算有限公司旗下子公司運作的ICLNet平台。前者目前已有10間銀行參與系統測試，以便升級的FINEST平台能順利於年底前推出。

陳說，該10間銀行涵蓋全港75%個人戶口，金管局計劃逐亦增加參與銀行數目，希望佔比超過九成，以加強資料分享成效。

（左起）網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪、警務處副處長（行動）葉雲龍、香港金融管理局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏、通訊事務管理局辦公室助理總監（規管）湛兆仁講解今年首九個月詐騙案情況。（任葆穎攝）

警方升級「防騙視伏App」

為了預防騙案，警方表示將升級「防騙視伏App」，其中會新增舉報種類，當市民收到懷疑詐騙短訊，可在「舉報」功能內上傳短訊畫面截圖，並貼上可疑的電話號碼或連結。舉報平台亦將引入AI分析引擎，判斷風險後會自動納入資料庫，若核實為詐騙網站，其標注警示顏色為紅色「高危有伏」。網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪稱，以往警方以人手核實詐騙網站需時1至2小時，應用人工智能後，10分鐘內即可核實。