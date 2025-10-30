詐騙｜首9個月3萬宗涉款56.4億　騙徒騎劫WhatsApp帳戶呃走1.45億

警方表示，騙案數字自2019年連續6年錄得升幅，不過近年升幅逐步回落。今年首9個月錄得32,142宗騙案，涉款56.4億元，警方已拘捕4,552人，他們涉嫌干犯詐騙或洗黑錢相關罪行。警方今年首9個月就1,124宗騙案，攔截15.7億元騙款，按年升27%。



警務處副處長（行動）葉雲龍表示，今年最大一宗騙案涉及一宗WhatsApp帳戶騎劫案，涉款1.45億。騙徒假冒一間公司職員，並利用深偽技術模仿其聲線，向受害人發放語音訊息，指示其將虛擬資產轉入另一個電子錢包。



（左起）網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪、警務處副處長（行動）葉雲龍、香港金融管理局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏、通訊事務管理局辦公室助理總監（規管）湛兆仁講解今年首九個月詐騙案情況。（警方提供）

警務處副處長葉雲龍：騙徒「緊握社會脈搏」調整騙案手法

今年首9個月錄得32,142宗騙案，與去年同期幾乎一樣，涉款56.4億元，按年少7.7億元或12%。其中即時通訊軟件帳戶騎劫案及釣魚騙案，分別錄得47.2%及51.2%跌幅。不過，部份騙案錄得升幅。網上購物騙案是連續兩年佔比最多的騙案，今年錄9,569宗，按年升13.8%。值得注意是，網上求職騙案升幅最為顯著，比去年同期升40.3%。

警務處副處長（行動）葉雲龍說，騙案數字仍然保持高位，又形容騙徒「緊握社會脈搏」，調整騙案手法，舉例說啟德接連舉行大型活動，騙案數字相應增加；至於求職騙案大多為「刷單騙案」，意指騙徒誘騙受害人購物以催谷銷量，聲稱稍後會發放購物金額及佣金，惟收款後逃之夭夭。

今年首9個月錄得32,142宗騙案，涉款56.4億。個案宗數與去年相若，惟損失金額按年下跌12%。（警方提供）

騙徒WhatsApp監察受害人對話 用深偽技術模仿聲線指示轉虛擬資產

葉雲龍提及今年最大一宗騙案涉及1.45億元，是發生於1月的一宗Whatsapp帳戶騎劫案。騙徒持續監察受害人帳戶的對話，犯案時假冒一間公司職員，並利用深偽技術模仿其聲線，向受害人發放語音訊息，指示其將虛擬資產轉入另一個電子錢包。他又表示，警方今年首9個月已拘捕4,552人，涉嫌干犯詐騙或洗黑錢相關罪行。葉雲龍指，目標年底騙案宗數較去年下跌。

隨着虛擬資產興起，警方成立「虛擬資產情報工作組」，由持牌虛擬資產服務供應商、監管機構等共同組成，工作組已於今年9月召開首次正式會議，並將定期開會，推動情報共享與加密貨幣止付程序優化等。

（左起）網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪、警務處副處長（行動）葉雲龍、香港金融管理局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏、通訊事務管理局辦公室助理總監（規管）湛兆仁講解今年首九個月詐騙案情況。（任葆穎攝）

今年攔截15.7億元騙款 葉雲龍：止付系統運作更成熟

今年首9個月騙案的損失金額呈下跌，葉雲龍分析指，不排除銀行的止付系統運作更成熟，惟具體原因仍有待分析。葉雲龍指，警方今年首9個月就1,124宗騙案，攔截15.7億元騙款，按年升27%。銀行通常在一小時內回應警方的止付要求，另有逾九成銀行可在2小時內完成處理。此外，他指今年共凍結3.4億元的加密貨幣，涉931宗案，按年升兩倍，可見止付工作有成效。

今年4月起，警方開放更多「防騙視伏器」數據予銀行及儲值卡支付工具營辦商，業界將監察被標示為可疑的戶口交易，當發現可疑交易時，可即時提醒潛在受害人或尋求警方協助。截至9月底，已有16間金融機構參與試行計劃，提前發現可疑傀儡戶口或懷疑受騙市民，目標年底覆蓋28間零售銀行及5間主要儲值支付工具持牌人。（見另稿）

警方升級「防騙視伏App」

為了預防騙案，警方表示將升級「防騙視伏App」，其中會新增舉報種類，當市民收到懷疑詐騙短訊，可在「舉報」功能內上傳短訊畫面截圖，並貼上可疑的電話號碼或連結。舉報平台亦將引入AI分析引擎，判斷風險後會自動納入資料庫，若核實為詐騙網站，其標注警示顏色為紅色「高危有伏」。網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪稱，以往警方以人手核實詐騙網站需時1至2小時，應用人工智能後，10分鐘內即可核實。

通訊辦至今停7,800個本地電話服務

另外，通訊辦於2022年9月牽頭成立專責工作小組，與警方及主要電訊商打擊詐騙電話和短訊。截至今年9月，通訊辦共停止超過 7,800個本地電話號碼的電訊服務及封鎖超過逾7.7萬個詐騙網站。

另外，自推出實名登記制以來，截至今年9月，約530萬張電話儲值卡被拒絕登記，另外有約371萬張被取消登記。政府計劃進一步完善實名登記制，目標明年向立法會提交相關法例修訂建議。具體建議措施包括將個人用戶可登記電話儲值卡的數量上限，由現時每人可向每間電訊商最多登記10張大幅減少至3張；將在沒有合法權限或沒有合理因由／辯解下不當使用他人登記的電話智能卡的行為刑事化。