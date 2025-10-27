兩周120宗求職騙案涉$3200萬 49歲婦微信識人做「筍工」失$250萬
撰文：鄧海興
出版：更新：
過去兩星期，警方共接獲超過120宗網上求職騙案，騙款金額超過3,200萬港元。其中一名49歲本地女子，於微信認識一名自稱為電器公司職員的男子後，對方向她介紹「筍工」，稱買電器、刷銷量，便可賺取佣金。
事主被誘騙進入一個假網站，並按客服指示，一個月內將超過250萬港元，分9次轉賬到4個銀行帳戶以作充值。惟事主要求提取本金及報酬時，遭百般阻撓，直至對方失聯、網站被刪除，方驚悉中伏。
警方提醒，當有陌生人介紹「筍工」，毋須學歷、毋須經驗、可在家工作及高佣金，其實很大機會是騙徒。
要避免成為騙徒目標，不要隨便轉錢給陌生人；不要輕易相信任何預付賺取佣金的任務；切勿隨便將個人資料交予他人；如有懷疑，可以透過「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」輸入可疑網址、電話號碼、銀行戶口等，即時評估詐騙風險。
欲了解更多「網上求職騙案」詳情，即上 : https://cyberdefender.hk/online_employment_fraud/。立即下載「防騙視伏App」：https://cyberdefender.hk/scameterplus/。
