全運會｜兩組主題建築裝置揭幕　置中西區海濱長廊及啟德車站廣場

由全國運動會香港賽區統籌辦公室及香港建築師學會合辦的「十五運會和殘特奧會建築裝置設計比賽」其中兩組專為香港創作的建築裝置昨天（28日）揭幕，為即將舉行的全運會做勢。



獲獎作品之一《光．花．聚》設置於中西區海濱長廊（中環段），呈現三根「同根」生長的不銹鋼主幹，象徵粵港澳攜手共榮。另一獲獎作品為《一步一腳印》，設於啟德車站廣場兩端，由6米高的運動鞋與一個巨型鞋印組合而成，詮釋踏實、刻苦、堅忍不屈的運動員精神，並透過單腳傳達殘健共融的理念。



「十五運會和殘特奧會建築裝置設計比賽」其中兩組專為香港創作的建築裝置昨天揭幕。（馬會提供圖片）

另一獲獎作品《一步一腳印》，設於啟德車站廣場兩端，由6米高的運動鞋與一個巨型鞋印組合而成。（馬會提供圖片）

獲獎作品之一《光．花．聚》設置於中西區海濱長廊（中環段）。作品呈現三根「同根」生長的不銹鋼主幹，象徵粵港澳攜手共榮，並以代表廣東省的木棉花、香港特區的洋紫荊和澳門特區的蓮花，展現粵港澳三地的連繫；花卉燈飾以再生玻璃製成，覆蓋整個樹冠及能夠發出夜光。此裝置的建築師包括葉希芃、陳俊宇、吳兆昌、姜成峰、簡寶瑩及彭凱澄。

《一步一腳印》由6米高的運動鞋與一個巨型鞋印組合而成

另一獲獎作品為《一步一腳印》，設於啟德車站廣場兩端。作品由6米高的運動鞋與一個巨型鞋印組合而成，詮釋踏實、刻苦、堅忍不屈的運動員精神，並透過單腳傳達殘健共融的理念。鞋印刻有「同心」二字，點出三地同心協力成就十五運會和殘特奧會。此裝置的建築師為陳麗喬。

馬會支持是次設計比賽及優勝作品展

政務司長陳國基於比賽作品揭幕暨頒獎典禮致辭時表示，設計比賽得以成功舉行，有賴馬會作為香港賽區合作伙伴的鼎力支持。他讚揚得獎建築師以富有創意的演繹方式展現「協作與團結」、「尊重與包容」及「體育精神」的崇高理念。他指這次比賽體現文化、體育、旅遊的結合，將為市民和遊客帶來新的體驗。

馬會副主席黃嘉純則表示，全運會首次由粵港澳三地共同承辦、意義非凡，馬會很高興能夠支持是次設計比賽及優勝作品展，積極在社區推廣全運會。他祝賀並感謝勝出團隊，指出優勝作品結合體育、藝術和社區三大元素，有助提升大眾關注，營造熾熱的全運氣氛。

馬會副主席黃嘉純。（馬會提供）

除了展出建築裝置，上述優勝作品及四份獲得優異證書的設計方案於10月28日至31日在中環街市展出；相關工作坊亦將於10月29日、11月8日及15日，分別在中環街市、啟德車站廣場及中西區海濱長廊（中環段）舉行，並開放予公眾參與。參加者可製作水晶生命樹，或為迷你運動鞋塗色，以作留念。