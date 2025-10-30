全運會港鐵交通安排一覽　部份時段加班次　附最近車站出口等攻略

【全運會／港鐵／比賽項目／交通攻略／港鐵站出口】全運會開幕在即，港鐵公布由10月31日起，率先在15個港鐵站安排逾50名服務大使，解答乘客的查詢，亦在列車及車站內加上全運會的主題裝飾及打氣標語。港鐵將因應賽事調整列車服務，例如11月12至17日期間，東鐵綫早上及傍晚部份時段加密南行及北行班次，至於港島綫、屯馬綫、將軍澳綫及東涌綫，則有需要時調節列車服務。



下文附有港鐵提供的交通攻略，包括香港承辦競賽項目的舉行日期、場地位置，以及最接近的港鐵站出入口，一文看清。



全運會開幕在即，港鐵發布交通攻略。（港鐵提供圖片）

15個港鐵站安排逾50名服務大使解答查詢

全運會開幕在即，香港承辦的競賽項目大部份場地都鄰近港鐵站，港鐵公布由本周五（31日）起，率先在15個鄰近賽事場地及口岸的港鐵站，包括中環、銅鑼灣、紅磡、啟德、上水、羅湖、落馬洲及高鐵香港西九龍站等，安排逾50名服務大使，解答乘客查詢及提供出行建議等。

港鐵在港島綫、觀塘綫、荃灣綫、東鐵綫、屯馬綫及機場快綫部份列車，加上全運會的主題裝飾及打氣標語。（港鐵提供圖片）

乘客可感受全運會的熾熱氣氛。（港鐵提供圖片）

港鐵站及車廂加上全運會的主題裝飾及打氣標語

港鐵在上述車站增加標示及前往場地的相關資訊，港鐵虛擬服務大使Tracy則在特定車站向乘客提供全運會資訊。另外港島綫、觀塘綫、荃灣綫、東鐵綫、屯馬綫及機場快綫部份列車，以及多個港鐵站，亦會加上全運會的主題裝飾及打氣標語，讓乘客感受全運會的熾熱氣氛。

全運會開幕在即，港鐵發布交通攻略。（港鐵提供圖片）

東鐵綫11.12至11.17早上及傍晚部份時段加密班次

列車服務方面，港鐵因應多場賽事在11月12至17日期間舉行，東鐵綫早上及傍晚部份時段加密南行及北行班次，方便觀看賽事的乘客往返內地與香港。

港鐵在車站增加標示及前往場地的相關資訊。（港鐵提供圖片）

港鐵虛擬服務大使Tracy則在特定車站向乘客提供全運會資訊。（港鐵提供圖片）

港島綫、屯馬綫、將軍澳綫及東涌綫 有需要時調節列車服務

至於港島綫、屯馬綫、將軍澳綫及東涌綫將接載乘客往返多個賽事場地，港鐵會密切監察及有需要時調節列車服務，並會留意香港西九龍站的運作。

港鐵在多個車站安排逾50名服務大使，解答乘客查詢及提供出行建議等。（港鐵提供圖片）

提供服務大使的車站包括中環、銅鑼灣、紅磡、啟德、上水、羅湖、落馬洲及高鐵香港西九龍站等。（港鐵提供圖片）

深圳地鐵4號綫及13號綫同樣增設服務大使

港鐵參與營運的深圳地鐵4號綫及13號綫，也配合深圳賽區的賽事安排，在部份車站增設服務大使。港鐵義工隊「鐵路人 鐵路心」部份成員，亦以香港賽區義工身份參與全運會，為體育盛事作出貢獻。

港鐵參與營運的深圳地鐵4號綫及13號綫，配合深圳賽區的賽事安排，在部份車站增設服務大使。（港鐵提供圖片）

港鐵10月27日舉行誓師典禮，匯聚香港及深圳的港鐵「服務大使」，展現團隊齊心協力服務乘客的決心。（港鐵提供圖片）

ELEMENTS圓方商場將直播賽事

此外，港鐵作為香港賽區唯一的鉑金貢獻機構，將為參賽運動員及媒體，提供免費本地車程等。而ELEMENTS圓方商場會11月9日至21日期間將直播賽事。